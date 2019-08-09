Недвижимость
Самое доступное жилье в России стремительно дорожаетВести.Ru 09:40
Сильнее всего студии подорожали в Краснодарском крае и Белгородской области. Самые же дорогие квартиры такого формата продаются в Подмосковье и в Крыму – 97,4 и 91,9 тысячи рублей за квадратный метр соответственно.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 10:49, Вашингтон
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми
Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.
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В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ).
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Шоу-бизнес
Певец Олег Майами извинился за оскорбление Максима Фадеева
Певец Олег Майами извинился перед продюсером Максимом Фадеевым за оскорбления.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Водитель разбившегося под Новороссийском автобуса арестован
Приморский суд Новороссийска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя автобуса, упавшего с обрыва вечером 7 августа, сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:31
Общество
Бывшая жена Потанина подала к нему иск в лондонский суд
Бывшая супруга владельца "Интерроса" Владимира Потанина Наталья подала к нему иск в суд Лондона, сообщает The Telegraph.
Обновлено в 06:11
Общество
В Британии живет щенок с шестью лапами
В графстве Эссек в Великобритании 33-летняя женщина купила у заводчиков необычного пса. У собачки шесть лап, пишет Daily Mail.
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Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
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20 лет назад Путин стал преемником Ельцина и возглавил правительство
9 августа 1999 года президент России Борис Ельцин представил нового премьер-министра и своего преемника Владимира Путина.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
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Гаджеты
Huawei представила собственную операционную систему
Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.
Обновлено в 10:32
Политика
Украина объяснила решение пустить российский самолет вопреки запрету
Украина разрешила российскому самолету пролететь над своей территорией, чтобы избежать возможной аварийной ситуации.
Обновлено в 09:04
Кино
Победителей кинофестиваля «Окно в Европу» объявили в Выборге
Фильмы-победители XXVII российского кинофестиваля «Окно в Европу» назвали в четверг, 8 августа, в рамках торжественной церемонии в Выборгском замке.
Обновлено в 00:17
Футбол
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Туном»
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено вчера в 12:10
Авто
Обнародованы детали рекорда электрического Volkswagen на Нюрбургринге
680-сильный электрический прототип Volkswagen ID.R имеет в своей биографии и два других рекорда – по самому быстрому подъему на холм на американском Пайкс Пик и в британском Гудвуде.
Обновлено вчера в 12:27
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Экономика
Utair отчиталась о снижении убытка в первом полугодии
Авиакомпания Utair сократила чистый убыток по РСБУ за I полугодие 2019 года на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,5 млрд рублей, следует из финансовой отчетности компании.
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Дочь Кейт Миддлтон показала язык на публике
Девочка, находясь на публике, повернулась к подданным Великобритании, сидящим ниже на трибунах, и показала им язык.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Екатеринбурге один человек погиб при падении лифта в шахту
Рабочий погиб, когда на него во время ремонтных работ в жилом доме в Екатеринбурге упала кабина лифта, прокуратура начала проверку, сообщает надзорное ведомство.
Обновлено в 10:19
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Футбол
«Краснодар» заинтересовался воспитанником «Барселоны»
Обновлено в 10:16
Общество
Пронос еды в кинотеатры хотят запретить
В кинотеатры могут запретить приносить свою еду.
Обновлено в 10:24
Футбол
Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Футбол
Траоре пропустил матч с «Пюником», потому что забыл паспорт
Нападающий английского "Вулвурхэмптона" Адама Траоре не смог попасть на первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы с армянским "Пюником", потому что оставил дома свой паспорт, сообщает Рейтер.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел на отдых с новой возлюбленной
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Обновлено вчера в 12:48
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40