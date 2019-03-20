Загитова стала лидером после короткой программы на ЧМ в ЯпонииИзвестия 08:23

Российская фигуристка Алина Загитова лидирует после представления короткой программы на чемпионате мира в Японии. За свой прокат она получила 82,08 балла, сообщает РЕН ТВ. Следом идет японка Каори Сакамото с 76,86 балла.

Загитова стала лидером после короткой программы на ЧМ в Японии

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