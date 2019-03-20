Спорт
Загитова стала лидером после короткой программы на ЧМ в ЯпонииИзвестия 08:23
Российская фигуристка Алина Загитова лидирует после представления короткой программы на чемпионате мира в Японии. За свой прокат она получила 82,08 балла, сообщает РЕН ТВ. Следом идет японка Каори Сакамото с 76,86 балла.
Читать в источнике
Оценить188
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла размер своего заработка
Обновлено в 13:43
Футбол
Джан: «Роналду может праздновать голы так, как ему хочется»
Думаю, что Роналду может праздновать голы так, как ему хочется.
Обновлено в 12:26
Общество
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Политика
Аваков заявил, что тоскует по юности в стройотрядах СССР
Министр внутренних дел Украины Арсена Аваков заявил, что тоскует по юности и времени, проведенном в стройотрядах СССР.
Обновлено в 16:53
Общество
Сахалинским мэрам поручено вдвое увеличить строительство домов, иначе их будут «подбадривать»
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил главам районов в ближайшие годы удвоить количество вводимого в эксплуатацию жилья.
Обновлено в 18:04
Финансы
На вечерних торгах на Мосбирже рубль укрепился против доллара и евро
Рубль укрепился также и в паре с европейской валютой, передает ТАСС: курс евро на Московской бирже снизился на 0,26 процента до 72 рублей 91 копейки.
Обновлено в 15:45
Политика
Аваков высказался о разнице между русскоязычными украинцами и русскими
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что нужно уважать украинских граждан, привыкших читать, думать и излагать мысли на русском языке, но к россиянам это не относится.
Обновлено в 18:27
Музыка
Барецкий обвинил новую жену Шнурова в роспуске «Ленинграда»
Барецкий считает, что на решение Шнурова могла повлиять его новая супруга Ольга Абрамова.
Обновлено в 10:01
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Происшествия
В Петербурге арестовали продавцов БАДов
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в квартирах и офисах продавцов БАДов в Петербурге проходят проверки.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Лидера тамбовской ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам
В 2009 году Барсукова приговорили к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство, а в 2016 году — к 23 годам по обвинению в покушении на убийство и двух рейдерских захватах.
Обновлено в 09:42
Общество
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
Обновлено в 12:10
Баскетбол
«Дарюшафака» обыграла «Химки» в матче Евролиги
Обновлено в 15:09
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро
Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
Общество
Россиянам предложили упростить процедуру вывоза алкоголя
Выезжающие из страны россияне могут получить право вывозить с собой без оформления таможенной декларации больше алкогольных напитков, предназначенных для личного потребления.
Обновлено в 17:21
Армия и оружие
Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии «к вечеру»
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что последний оплот террористической организации «Исламское государство»* в Сирии будет уничтожен «к вечеру» сегодняшнего дня.
Обновлено в 12:59
Происшествия
В Москве столкнулись пять автомобилей, один человек погиб
"На улице Вавилова, 65 произошло столкновение пяти машин, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:56
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Здоровье
В Колумбии родилась девочка с близнецом внутри
Обновлено в 09:55
Происшествия
Полиция ищет гулявшего в стрингах по Третьяковке мужчину
Московская полиция в настоящий момент ведет розыск мужчины, который устроил полуобнаженную прогулку по Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке.
Обновлено в 17:22
Шоу-бизнес
Беркова объяснила госпитализацию переутомлением
Госпитализация порноактрисы Елены Берковой связана с переутомлением, сообщила она в Instagram.
Обновлено в 18:09
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено в 17:09
Армия и оружие
Освобождены четыре иранских пограничника, похищенных в 2018 году
Четверо иранских пограничников, похищенных суннитской военизированной группировкой в прошлом году, были освобождены.
Обновлено в 17:20
Происшествия
Пожар произошел в здании у платформы Лианозово
Возгорание случилось в бесхозном строении у железнодорожной платформы Лианозово на севере столицы, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 12:51
Футбол
Абель Эрнандес хочет уйти из ЦСКА
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал завтрак своих пятилетних детей
Пятилетние дети уже успели завоевать любовь многих поклонников в соцсетях.
Обновлено в 10:45