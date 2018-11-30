Происшествия
Академик Алферов ранее в пятницу был госпитализирован в московскую Центральную клиническую больницу с подозрением на инсульт. В РАН уточнили, что ученому стало плохо во время рабочего заседания, вызвали "скорую помощь".
Интерфакс11:39
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