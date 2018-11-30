Происшествия

Самочувствие академика Алферова улучшилось
Интерфакс
11:39

Академик Алферов ранее в пятницу был госпитализирован в московскую Центральную клиническую больницу с подозрением на инсульт. В РАН уточнили, что ученому стало плохо во время рабочего заседания, вызвали "скорую помощь".
Интерфакс11:39

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В РАН рассказали о состоянии Алферова после госпитализации

РБК12:02

Самочувствие академика Алферова улучшилось

Интерфакс11:39

Жорес Алферов может вернуться к работе через несколько дней

ТАСС10:56

Жорес Алферов был госпитализирован в Москве с гипертоническим кризом

Эхо Москвы10:31

В Москве госпитализировали Жореса Алферова

РИА Новости09:00

Источник назвал диагноз госпитализированного Жореса Алферова

ТК Звезда08:58

Врачи не подтвердили инсульт у Жореса Алфёрова

Говорит Москва09:47
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 13:53, Ашберн
Происшествия

На Аляске произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

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Жорес Алферов
Физик
Советский и российский физик, единственный из проживающих сейчас в России лауреатов Нобелевской премии по физике. Вице-президент РАН с 1991 до 2017 года. Председатель Президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН. Член КПСС с 1965 года.
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