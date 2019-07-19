Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в ПетербургREGNUM 14:09
Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске. Об этом на встрече с врио губернатора Алексеем Текслером 19 июля заявил президент России Владимир Путин.
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Многоэтажки как произведение искусства. Уличные граффитисты раскрасят серые челябинские будни
31 канал Челябинска10:15
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:52, Вашингтон
Интернет
Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»
Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено в 15:30
Футбол
«Барселону» могут заставить доплатить 80 миллионов евро за Гризманна
Федерация футбола Испании (RFEF) начала расследование трансфера нападающего Антуана Гризманна из "Атлетико" в "Барселону".
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес
Тина Канделаки готовится к полету в космос
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Нигерии мужчина залез на крыло самолета и напугал пассажиров
В Нигерии неизвестный мужчина залез на крыло пассажирского самолета, когда тот готовился к взлету.
Обновлено в 15:34
Политика
Путин заявил о единстве России и Украины
Как отмечается, во время общения с кинорежиссером Путин признался, что считает почти единым целом жителей России и Украины.
Обновлено в 18:30
Политика
Путин разрешил иностранцам ехать в Петербург с электронной визой
Президент России Владимир Путин распорядился создать указ, по которому принимать туристов в Петербурге будут и с электронными визами.
Обновлено вчера в 11:30
Интернет
Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.
Обновлено в 17:02
Экономика
Госдума повысила НДС на пальмовое масло
Госдума повысила НДС на пальмовое масло Льготное налогообложение распространенного пищевого продукта отменено якобы по просьбам трудящихся.
Обновлено в 12:41
Экономика
Минтруд отказался от увеличения пособия по безработице в 2020 году
"Предлагается установить размеры величин пособия по безработице на 2020 год минимальной —1,5 тысячи рублей, максимальной: для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста) — восемь тысяч рублей, для лиц предпенсионного возраста — 11,28 тысячи рублей", — говорится в пояснительной записке.
Обновлено в 04:43
Авто
Эксклюзивный Bentley Flying Spur First Edition продадут на аукционе
Компания Bentley объявила, что с аукциона будет продан эксклюзивный вариант седана Flying Spur нового поколения в исполнении First Edition.
Обновлено в 16:53
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Политика
Украинский суд отказался освободить Вышинского
Подольский суд Киева продлил арест руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 19 сентября, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:07
Футбол
Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в форме сборной России
Поп-музыкант Эд Ширан в пятницу, 19 июля, выступил на стадионе «Спартака» в Москве.
Обновлено в 19:10
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Обновлено в 18:07
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Наука
Боттомония содержит информацию об эволюции плазмы
Обновлено 17 июля в 12:00
Культура
Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе
Скандальная участница ток-шоу Диана Шурыгина прибыла в Санкт-Петербург для съемок в клипе, сообщает сайт "kp.ru" со ссылкой на слова шоумена Стаса Барецкого, который также принял в нем участие.
Обновлено в 14:33
Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено в 18:10
Кино
Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
Обновлено в 18:46
Наука
Низкие дозы радиации способствуют развитию раковых клеток
Эксперты обнаружили, что низкие дозы радиации увеличивают количество клеток с мутацией гена р53, хорошо известном генетическом изменении, связанном с раком.
Обновлено в 02:27
Политика
Путин и Лукашенко выработают пути интеграции для РФ и Белоруссии
Говоря о двусторонних отношениях с Белоруссией, российский лидер подчеркнул, что эта страна является стратегическим и самым близким партнером России.
Обновлено вчера в 08:02
Гаджеты
Redmi анонсировал портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мАч
В Китае состоялся анонс Redmi Pro Powerbank емкостью 10 000 и 20 000 мАч.
Обновлено в 04:05
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо
Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе в Китае
Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе, который находится в китайской провинции Хэнань.
Обновлено в 08:05
Гаджеты
Появились фото кнопочного телефона Nokia с ОС Android
В сети Интернет были опубликованы первые фотографии нового кнопочного гаджета Nokia, базирующегося на операционной системе «Андроид».
Обновлено в 03:46
Футбол
«Шинник» обыграл «Нижний Новгород» в матче ФНЛ
Ярославский "Шинник" на выезде одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 14:11
Транспорт
На новом участке Фрунзенского радиуса пройдет первый пробный поезд
Первый пробный состав сегодня пройдет по тоннелям Фрунзенского радиуса.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
«Цифровой» F-35 назвали «айфоном» по сравнению с российским Су-57
Военный эксперт Андрей Фролов назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «айфоном» в сравнении с российским Су-57.
Обновлено в 15:18