Политика

Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в ПетербургREGNUM 14:09

Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске. Об этом на встрече с врио губернатора Алексеем Текслером 19 июля заявил президент России Владимир Путин.
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Путин: саммиты БРИКС и ШОС пройдут в Петербурге

Мойка7814:14

Саммиты БРИКС и ШОС в 2020 году пройдут в Петербурге, а не Челябинске

КП - Санкт-Петербург15:10

Во время визита в Магнитогорск Путин сообщил, что саммиты ШОС и БРИКС пройдут в двух городах

74.ru13:49

Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в Петербург

РИА Новости14:00

Саммиты БРИКС и ШОС пройдут в Санкт-Петербурге

Телеканал Санкт-Петербург14:10

ШОС и БРИКС в 2020 году пройдут в двух городах

Первый областной13:44

Многоэтажки как произведение искусства. Уличные граффитисты раскрасят серые челябинские будни

31 канал Челябинска10:15
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:52, Вашингтон
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Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»

Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
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Федерация футбола Испании (RFEF) начала расследование трансфера нападающего Антуана Гризманна из "Атлетико" в "Барселону".
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Политика

Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

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Президент России Владимир Путин распорядился создать указ, по которому принимать туристов в Петербурге будут и с электронными визами.
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Госдума повысила НДС на пальмовое масло Льготное налогообложение распространенного пищевого продукта отменено якобы по просьбам трудящихся.
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Минтруд отказался от увеличения пособия по безработице в 2020 году

"Предлагается установить размеры величин пособия по безработице на 2020 год минимальной —1,5 тысячи рублей, максимальной: для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста) — восемь тысяч рублей, для лиц предпенсионного возраста — 11,28 тысячи рублей", — говорится в пояснительной записке.
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Авто

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Компания Bentley объявила, что с аукциона будет продан эксклюзивный вариант седана Flying Spur нового поколения в исполнении First Edition.
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Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
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Политика

Украинский суд отказался освободить Вышинского

Подольский суд Киева продлил арест руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 19 сентября, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:07
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Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в форме сборной России

Поп-музыкант Эд Ширан в пятницу, 19 июля, выступил на стадионе «Спартака» в Москве.
Обновлено в 19:10
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Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Наука

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Обновлено 17 июля в 12:00
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Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе

Скандальная участница ток-шоу Диана Шурыгина прибыла в Санкт-Петербург для съемок в клипе, сообщает сайт "kp.ru" со ссылкой на слова шоумена Стаса Барецкого, который также принял в нем участие.
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S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
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Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»

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В Москве похитителям наркоманов дали от пяти до восьми лет

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Обновлено в 02:27
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Говоря о двусторонних отношениях с Белоруссией, российский лидер подчеркнул, что эта страна является стратегическим и самым близким партнером России.
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В сети Интернет были опубликованы первые фотографии нового кнопочного гаджета Nokia, базирующегося на операционной системе «Андроид».
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Ярославский "Шинник" на выезде одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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Первый пробный состав сегодня пройдет по тоннелям Фрунзенского радиуса.
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Военный эксперт Андрей Фролов назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II «айфоном» в сравнении с российским Су-57.
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