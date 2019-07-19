Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске. Об этом на встрече с врио губернатора Алексеем Текслером 19 июля заявил президент России Владимир Путин.

Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург

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