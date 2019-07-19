Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в ПетербургREGNUM вчера в 14:09
Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске. Об этом на встрече с врио губернатора Алексеем Текслером 19 июля заявил президент России Владимир Путин.
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Многоэтажки как произведение искусства. Уличные граффитисты раскрасят серые челябинские будни
31 канал Челябинскавчера в 10:15
Саммиты БРИКС и ШОС в 2020 году пройдут в Петербурге, а не Челябинске
КП - Санкт-Петербургвчера в 15:10
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Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.
Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие
F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»
Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
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Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Путин поручил отменить штрафы со спрятанных камер
Президент России Владимир Путин поручил отменить штрафы за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные скрытыми камерами.
Обновлено 18 июля в 13:48
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Путин рассказал о своем президентстве
Российский президент Владимир Путин рассказал о том, устал ли он быть лидером страны.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено вчера в 11:08
Баскетбол
ЦСКА подписал греческого баскетболиста Куфоса
Обновлено вчера в 13:28
Политика
Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области
Обновлено вчера в 22:41
Интернет
Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.
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Политика
В бундестаге объяснили опасность антироссийских санкций
Антироссийские санкции являются бесполезными, а их сохранение вредит немецкому бизнесу и ведет к переориентации России на экономическое взаимодействие с Китаем.
Обновлено вчера в 23:57
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.
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Путешествия
Туристов оштрафовали за приготовление кофе на мосту в Венеции
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Космос
Величайшая тайна. Как возникла жизнь на Земле
Некоторые РНК уже удалось синтезировать (Эмиль Фишер и Оскар Пилоти), воспроизводя предполагаемые условия существования Земли миллиарды лет назад.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено вчера в 06:21
Происшествия
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии
«Чурикова Инна — в хирургической реанимации, состояние тяжёлое», — сказали ТАСС в справочной службе больницы.
Обновлено вчера в 01:32
Политика
Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака
Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Политика
Иммиграционная служба США пересмотрит тест на получение гражданства
"Целью является создание содержательного, единообразного и эффективного теста, который оценит знание и понимание истории, правительства и ценностей США соискателями", - говорится в документе.
Обновлено вчера в 22:57
Армия и оружие
Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
В Турции более 50 человек госпитализировали с отравлением
Обновлено вчера в 20:41
Политика
В США оценили проект России по газопроводу Иран — Пакистан — Индия
США поддерживают роль Пакистана в торговле в регионе, но выступают против непрозрачных инфраструктурных проектов, сказала представитель администрации Соединенных Штатов насчет возможного строительства при участии РФ газопровода Иран — Пакистан — Индия.
Обновлено вчера в 19:05
Космос
Рогозин поздравил главу НАСА с 50-летием высадки на Луну
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил главу НАСА Джима Брайденстайна с 50-летием высадки на Луну.
Обновлено вчера в 23:35
Экономика
S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
Обновлено вчера в 18:48
Общество
АЭВТ выступил против новых правил допуска к международным авиарейсам
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) выступает против новых правил допуска авиакомпаний РФ к международным рейсам, следует из материалов, размещенных на сайте ассоциации.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 11:34
Энергетика
«Газпром» достроит газопровод Починки–анапа
Обновлено вчера в 16:23
Общество
В США около половины населения оказалось в зоне аномальной жары
В США 147 млн человек оказались в зоне аномальной жары, сообщает федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).
Обновлено вчера в 23:13
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено 18 июля в 16:13
Происшествия
В Чите школьница угнала машину, чтобы добраться до дома
14-летняя школьница из села Смоленка Читинского района угнала автомобиль в Чите, чтобы доехать до дома.
Обновлено вчера в 22:44