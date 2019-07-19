Политика

Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в ПетербургREGNUM вчера в 14:09

Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске. Об этом на встрече с врио губернатора Алексеем Текслером 19 июля заявил президент России Владимир Путин.
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Путин: саммиты БРИКС и ШОС пройдут в Петербурге

Мойка78вчера в 14:14

Многоэтажки как произведение искусства. Уличные граффитисты раскрасят серые челябинские будни

31 канал Челябинскавчера в 10:15

Саммиты БРИКС и ШОС пройдут в Санкт-Петербурге

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:10

Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в Петербург

РИА Новостивчера в 14:00

Во время визита в Магнитогорск Путин сообщил, что саммиты ШОС и БРИКС пройдут в двух городах

74.ruвчера в 13:49

ШОС и БРИКС в 2020 году пройдут в двух городах

Первый областнойвчера в 13:44

Саммиты БРИКС и ШОС в 2020 году пройдут в Петербурге, а не Челябинске

КП - Санкт-Петербургвчера в 15:10
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:27, Вашингтон
Политика

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"Целью является создание содержательного, единообразного и эффективного теста, который оценит знание и понимание истории, правительства и ценностей США соискателями", - говорится в документе.
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