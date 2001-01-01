Политика

Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в ПетербургREGNUM вчера в 14:09

Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске. Об этом на встрече с врио губернатора Алексеем Текслером 19 июля заявил президент России Владимир Путин.
Читать в источнике
Обсудить6

Подробнее о событии

Челябинск получит дополнительные федеральные средства на развитие

Южноуральская панорама04:18

Эксперты положительно оценили решение о разделе саммитов

Polit74.ru03:04

Многоэтажки как произведение искусства. Уличные граффитисты раскрасят серые челябинские будни

31 канал Челябинскавчера в 10:15

Эксперты считают проведение саммитов в Челябинске большой победой Текслера

Первый областной01:10

Саммиты ШОС и БРИКС разделили между Челябинском и Санкт-Петербургом

Челябинский обзорвчера в 14:59

Во время визита в Магнитогорск Путин сообщил, что саммиты ШОС и БРИКС пройдут в двух городах

74.ruвчера в 13:49

Челябинск сохранит федеральные средства на саммиты

Челябинск Сегодня00:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 06:29, Вашингтон
Политика

Иран задержал британский нефтяной танкер

Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Единоборства

Боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа после боя в США

Обновлено в 04:24
Политика

Правительство одобрило создание единого портала с данными россиян

Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Жесткая посадка самолета у пляжа в США попала на видео

Пользователь YouTube опубликовал кадры с жесткой посадкой легкомоторного самолета в воду у пляжа в городе Оушен-Сити (штат Мэриленд).
Обновлено в 04:45
Политика

Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир

Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.
Обновлено в 05:07
Политика

Возможности США разочаровали участника высадки на Луну

Участник первого пилотируемого лунного полёта Базз Олдрин разочарован нынешними возможностями Вашингтона по освоению спутника Земли.
Обновлено вчера в 15:45
Авто

Toyota Fortuner TRD готовится покорить рынок

Дебютировавший еще три года назад внедорожник Toyota Fortuner обзаведется «прокачанной» версией.
Обновлено в 04:07
Гаджеты

Xiaomi покидают топ-менеджеры

Обновлено в 05:32
Политика

Путин остался недоволен ликвидацией последствий ЧП в Иркутской области

Посетив пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщавшись с местными жителями, лидер РФ Владимир Путин в ходе совещания в терминале аэропорта Братска подчеркнул, что «с учетом того, что там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной».
Обновлено вчера в 08:46
Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие

В Индии назвали условия покупки у России истребителей пятого поколения

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что Дели может рассмотреть вопрос покупки у Москвы самолетов пятого поколения, только когда они будут поставлены на вооружение России.
Обновлено 18 июля в 18:59
Армия и оружие

ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня

Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Футбол

Митрюшкин пропустил четыре гола в первом официальном матче с 2017 года

Голкипер хозяев Антон Митрюшкин провел первый официальный матч с ноября 2017 года и пропустил четыре гола.
Обновлено вчера в 17:48
Общество

«Битва тортов» пройдет в московском Парке Горького 20 июля

Обновлено вчера в 05:28
Политика

Зеленский поручил доложить ему о расследовании убийства Шеремета

Украинский президент Владимир Зеленский поручил главам силовых ведомств Украины прийти на заседание 23 июля и доложить ему о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 04:35
Политика

Путин назвал причину отказа от президентства

Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Кино

Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 00:54
Политика

Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Кино

Фестиваль кино «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде

Третий фестиваль нового российского кино «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 04:21
Технологии

Врач оценил достоверность состаренных в FaceApp фотографий

Обновлено в 05:27
Происшествия

Замглавы самарского УФСИН отправили под арест

В Самарской области был арестован первый заместитель начальника регионального управления ФСИН Денис Шматов.
Обновлено в 06:08
Наука

Новые VR-перчатки позволяют почувствовать виртуальный мир

Специалисты из Южной Кореи разработали VR-перчатки, дающие возможность потрогать объекты, представленные в виртуальном мире.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Глава военной разведки США сопоставил угрозы России и Китая

В Пентагоне заявили, что Россия в краткосрочной перспективе опаснее для США, чем Китай.
Обновлено в 04:25
Политика

В Петербурге и Ленобласти введут электронные визы

Владимир Путин сообщил, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет введена электронная виза.
Обновлено вчера в 08:33
Политика

В Москве пройдет митинг за допуск на выборы

В субботу днем на проспекте Сахарова пройдет митинг «За допуск на выборы» в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не допустили к выборам.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева призналась, что из-за дочери у нее начался «психоз»

Звезда попросила помощи у друзей и поклонников. Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года во второй раз стала мамой.
Обновлено в 04:09
Футбол

«Ливерпуль» представил третий комплект формы с бирюзовыми вставками

«Ливерпуль» представил третий комплект формы на сезон-2019/20, сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 05:41
Музыка

Эд Ширан выступил в футболке сборной России

Обновлено вчера в 18:34
Происшествия

Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале

Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Полиция Франции задержала почти 200 человек после победы Алжира

Правоохранительные органы задержали во Франции 198 человек, 177 из них помещены под стражу, после победа Алжира в Кубке африканских наций, которую шумно отмечали болельщики на улицах французских городов, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 03:24
ещё по теме
Главное