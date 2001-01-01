Политика

Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в ПетербургREGNUM вчера в 14:09

Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске. Об этом на встрече с врио губернатора Алексеем Текслером 19 июля заявил президент России Владимир Путин.
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Эксперты положительно оценили решение о разделе саммитов

Polit74.ru03:04

Во время визита в Магнитогорск Путин сообщил, что саммиты ШОС и БРИКС пройдут в двух городах

74.ruвчера в 13:49

Эксперты считают проведение саммитов в Челябинске большой победой Текслера

Первый областной01:10

Саммиты ШОС и БРИКС разделили между Челябинском и Санкт-Петербургом

Челябинский обзорвчера в 14:59

Саммиты ШОС и БРИКС разделили между Челябинском и Санкт-Петербургом

Южноуральская панорамавчера в 14:16

Челябинск сохранит федеральные средства на саммиты

Челябинск Сегодня00:30

Многоэтажки как произведение искусства. Уличные граффитисты раскрасят серые челябинские будни

31 канал Челябинскавчера в 10:15
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:30, Вашингтон
Политика

Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области

Обновлено вчера в 22:41
Политика

Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на борту

19 июля Иран задержал танкер Stena Impero под флагом Великобритании в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:06
Общество

Умер аргентинский архитектор Сезар Пелли

В Аргентине в возрасте 92 лет скончался архитектор Сезар Пелли. Об этом сообщил губернатор провинции Тукуман Хуан Мансур.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия

Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети

Энергоблок №1 на Калининской атомной электростанции в Тверской области включен в сеть после частичной остановки утром 18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Лукашенко объявил амнистию для шести тысяч заключенных

Указ подписан в честь 75-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил амнистию в честь 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, под которую попадают около 6 тысяч человек.
Обновлено в 03:13
Кино

Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 02:06
Футбол

Сборная Алжира выиграла Кубок африканских наций

Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году.
Обновлено вчера в 17:12
Футбол

Вильмар Барриос: «Моя адаптация к российскому чемпионату еще продолжается»

В опорной зоне много техничных ребят играет. А в целом моя адаптация к российскому чемпионату, мне кажется, еще продолжается.
Обновлено в 02:54
Политика

Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Единоборства

Российский боксер Дадашев госпитализирован с отеком мозга после боя

Обновлено в 02:36
Политика

Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии

"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Политика

Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс

Советники президента Владимира Зеленского накануне парламентских выборов, намеченных на ближайшее воскресенье 21 июля, делают воинственные заявления.
Обновлено вчера в 11:10
Футбол

Зе Луиш забил первый гол за «Порту»

Бывший нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Зе Луиш забил дебютный гол в составе португальского "Порту" в товарищеском матче с испанским "Бетисом".
Обновлено в 01:38
Общество

Названы наименее востребованные в России профессии

Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста полковника-миллиардера

По словам одного из источников РИА Новости в правоохранительных органах, увольнение связано с арестом главы отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено в 02:28
Музыка

Эд Ширан выступил в футболке сборной России

Обновлено вчера в 18:34
Футбол

«Гэлакси» переиграл «Лос-Анджелес» в MLS с хет-триком Ибрагимовича

Обновлено в 03:13
Экономика

S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено вчера в 18:10
Политика

Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком

Обновлено вчера в 22:41
Космос

Рогозин поздравил главу NASA с 50-летием высадки американцев на Луну

Обновлено в 00:47
Политика

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера

Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери.
Обновлено вчера в 16:57
Общество

Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле

Обновлено вчера в 11:14
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.
Обновлено вчера в 22:17
Политика

Российское посольство показало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика

«Ростех» впервые выпустит облигации

Более 30 млрд руб. из привлеченных средств «Ростех» планирует потратить на покупку вертолетов «Ансат» и Ми-8 в медицинской комплектации (выпускает принадлежащий «Ростеху» холдинг «Вертолеты России») для Национальной службы санитарной авиации, которая оказывает медицинскую помощь людям в труднодоступных регионах России.
Обновлено вчера в 09:34
Футбол

Головин получил травму бедра в товарищеском матче с «Эвертоном»

Полузащитник «Монако» Александр Головин не смог доиграть до конца товарищеский матч с «Эвертоном» (1:0) из-за повреждения.
Обновлено вчера в 16:48
Кино

Король Ночи из «Игры престолов» раскрыл секрет своей смерти

Актер Владимир Фурдик, исполняющий роль Короля Ночи в сериале «Игра Престолов» рассказал, как Арье Старк удалось убить его персонажа.
Обновлено вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Лобода ужаснула поклонников фотографией своих ног

На снимке запечатлены колени Лободы крупным планом. Можно увидеть, что ноги певицы имеют синий цвет из-за огромных гематом.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Вдова умершего от рака Дмитрия Хворостовского опубликовала редкие фото его старшего сына

Вдова умершего от рака Дмитрия Хворостовского опубликовала редкие фото его старшего сына Какую сферу освоил Даниил Хворостовский — неизвестно.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия

Двоих подмосковных следователей задержали за получение взятки

Петренко отметила, что факт получения взятки выявлен Главным следственным управлением СКР по Московской области и ФСБ России.
Обновлено в 02:58
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