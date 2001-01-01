Политика

Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в ПетербургREGNUM вчера в 14:09

Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске. Об этом на встрече с врио губернатора Алексеем Текслером 19 июля заявил президент России Владимир Путин.
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Эксперты считают проведение саммитов в Челябинске большой победой Текслера

Первый областной01:10

Эксперты положительно оценили решение о разделе саммитов

Polit74.ru03:04

Челябинск сохранит федеральные средства на саммиты

Челябинск Сегодня00:30

Челябинск получит дополнительные федеральные средства на развитие

Южноуральская панорама04:18

Саммиты ШОС и БРИКС разделили между Челябинском и Санкт-Петербургом

Челябинский обзорвчера в 14:59

Во время визита в Магнитогорск Путин сообщил, что саммиты ШОС и БРИКС пройдут в двух городах

74.ruвчера в 13:49

Многоэтажки как произведение искусства. Уличные граффитисты раскрасят серые челябинские будни

31 канал Челябинскавчера в 10:15
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Кино

Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 03:36
Армия и оружие

Три украинских силовика утонули вместе с БМД на учениях НАТО

Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Муж Чуриковой рассказал, что актриса идёт на поправку

Муж актрисы Инны Чуриковой режиссёр Глеб Панфилов рассказал о состоянии травмированной супруги.
Обновлено в 04:46
Политика

Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком

Обновлено вчера в 22:41
Хоккей

Житник: интервью Панарина может негативно отразиться на Знарке

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о ситуации с Артемием Панариным, раскритиковавшим российские власти в интервью.
Обновлено в 01:57
Футбол

Месут Озил: «У меня очень хорошие отношения с Эмери»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил опроверг информацию о том, что он не ладит с главным тренером команды Унаи Эмери.
Обновлено вчера в 23:31
Технологии

Российский историк назвал доказательства высадки американцев на Луну

Программа "Аполлон" была принята в 1961 году, а на следующий год ее цель – высадку человека на Луне - в своей знаменитой речи озвучил президент США Джон Кеннеди.
Обновлено вчера в 20:07
Армия и оружие

В ДНР и ЛНР опубликовали приказ о прекращении огня

В Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках издали приказ о полном прекращении огня.
Обновлено в 04:20
Политика

Российское посольство показало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Политика

Оскорбивший Путина ведущий «Рустави 2» сможет вернуться на работу

Телекомпания "Рустави 2" оказалась в центре скандала после высказываний телеведущего Габунии.
Обновлено в 03:07
Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено вчера в 12:18
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Единоборства

Российскому боксеру Дадашеву провели трепанацию черепа после боя

Российскому боксеру Максиму Дадашеву, госпитализированному после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США, сделана операция по поводу внутричерепной гематомы, долгосрочный прогноз восстановления спортсмена неизвестен, сообщает на своей странице в Twitter журналист ESPN Стив Ким.
Обновлено в 04:24
Авто

Chery привезет в Россию премиальные кроссоверы суббренда Exeed

Китайская компания Chery привезет в Россию новый кроссовер Exeed TX премиального суббренда Exeed.
Обновлено вчера в 04:12
Политика

Путин назвал причину отказа от президентства

Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Аварийная посадка самолета в океане попала на видео

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в океан на побережье американского города Оушен-Сити.
Обновлено в 02:15
Политика

Путин устроил разнос иркутским чиновникам

Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске.
Обновлено вчера в 11:01
Политика

На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы

Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено вчера в 06:21
Политика

Иран задержал британский нефтяной танкер

Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Здоровье

Названы продукты, которые помогут выглядеть моложе на 10 лет

Из материала «МК в Волгограде.ру», вы узнаете, какие 8 антивозрастных продукта помогут вам сохранить вашу кожу молодой.
Обновлено в 04:52
Происшествия

В Петербурге задержан мужчина, устроивший резню в метро

Полиция Петербурга задержала 36-летнего мужчину, который в минувшую пятницу на станции метро «Пушкинская» нанёс ножевые раны двум гражданам.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес

Вика Цыганова рассказала, как перенесла клиническую смерть

В эфире программы «Судьба человека» Вика Цыганова поведала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться на протяжении жизни.
Обновлено в 04:43
Политика

Акция по случаю годовщины убийства Шеремета прошла в Киеве

Машина, в которой ехал Шеремет, утром 20 июля 2016 года была подорвана. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Лукашенко подписал закон об амнистии заключенных

В связи с празднованием 75-летия освобождения белорусской территории от немецко-фашистских захватчиков закон об амнистии подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, 20 июля сообщает пресс-служба президента.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Украинский моряк после запоя прыгнул за борт и поплыл в Россию

Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в Китае

Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в центральной части Китая, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 08:05
Общество

«Время и космос»: на ВДНХ откроется выставка часов

Обновлено в 02:21
Политика

В Москве проходит акция за оппозиционных кандидатов в Мосгордуму

Обновлено 17 июля в 13:10
Происшествия

Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБ

Руководитель "банковского" отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы.
Обновлено в 03:58
Футбол

«Краснодар» поздравил Газинского с днем рождения

Пресс-служба "Краснодара" поздравила полузащитника Юрия Газинского с днем рождения. Сегодня хавбеку исполняется 30 лет.
Обновлено в 02:01
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