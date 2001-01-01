Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в ПетербургREGNUM вчера в 14:09
Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске. Об этом на встрече с врио губернатора Алексеем Текслером 19 июля заявил президент России Владимир Путин.
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Многоэтажки как произведение искусства. Уличные граффитисты раскрасят серые челябинские будни
31 канал Челябинскавчера в 10:15
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Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
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Армия и оружие
Три украинских силовика утонули вместе с БМД на учениях НАТО
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Муж Чуриковой рассказал, что актриса идёт на поправку
Муж актрисы Инны Чуриковой режиссёр Глеб Панфилов рассказал о состоянии травмированной супруги.
Обновлено в 04:46
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Обновлено вчера в 22:41
Хоккей
Житник: интервью Панарина может негативно отразиться на Знарке
Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о ситуации с Артемием Панариным, раскритиковавшим российские власти в интервью.
Обновлено в 01:57
Футбол
Месут Озил: «У меня очень хорошие отношения с Эмери»
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил опроверг информацию о том, что он не ладит с главным тренером команды Унаи Эмери.
Обновлено вчера в 23:31
Технологии
Российский историк назвал доказательства высадки американцев на Луну
Программа "Аполлон" была принята в 1961 году, а на следующий год ее цель – высадку человека на Луне - в своей знаменитой речи озвучил президент США Джон Кеннеди.
Обновлено вчера в 20:07
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР опубликовали приказ о прекращении огня
В Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках издали приказ о полном прекращении огня.
Обновлено в 04:20
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Оскорбивший Путина ведущий «Рустави 2» сможет вернуться на работу
Телекомпания "Рустави 2" оказалась в центре скандала после высказываний телеведущего Габунии.
Обновлено в 03:07
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено вчера в 12:18
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Единоборства
Российскому боксеру Дадашеву провели трепанацию черепа после боя
Российскому боксеру Максиму Дадашеву, госпитализированному после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США, сделана операция по поводу внутричерепной гематомы, долгосрочный прогноз восстановления спортсмена неизвестен, сообщает на своей странице в Twitter журналист ESPN Стив Ким.
Обновлено в 04:24
Авто
Chery привезет в Россию премиальные кроссоверы суббренда Exeed
Китайская компания Chery привезет в Россию новый кроссовер Exeed TX премиального суббренда Exeed.
Обновлено вчера в 04:12
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в океан на побережье американского города Оушен-Сити.
Обновлено в 02:15
Политика
Путин устроил разнос иркутским чиновникам
Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске.
Обновлено вчера в 11:01
Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено вчера в 06:21
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Здоровье
Названы продукты, которые помогут выглядеть моложе на 10 лет
Из материала «МК в Волгограде.ру», вы узнаете, какие 8 антивозрастных продукта помогут вам сохранить вашу кожу молодой.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Петербурге задержан мужчина, устроивший резню в метро
Полиция Петербурга задержала 36-летнего мужчину, который в минувшую пятницу на станции метро «Пушкинская» нанёс ножевые раны двум гражданам.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Вика Цыганова рассказала, как перенесла клиническую смерть
В эфире программы «Судьба человека» Вика Цыганова поведала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться на протяжении жизни.
Обновлено в 04:43
Политика
Акция по случаю годовщины убийства Шеремета прошла в Киеве
Машина, в которой ехал Шеремет, утром 20 июля 2016 года была подорвана. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Лукашенко подписал закон об амнистии заключенных
В связи с празднованием 75-летия освобождения белорусской территории от немецко-фашистских захватчиков закон об амнистии подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, 20 июля сообщает пресс-служба президента.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Украинский моряк после запоя прыгнул за борт и поплыл в Россию
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в Китае
Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в центральной части Китая, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 08:05
Общество
«Время и космос»: на ВДНХ откроется выставка часов
Обновлено в 02:21
Политика
В Москве проходит акция за оппозиционных кандидатов в Мосгордуму
Обновлено 17 июля в 13:10
Происшествия
Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБ
Руководитель "банковского" отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы.
Обновлено в 03:58
Футбол
«Краснодар» поздравил Газинского с днем рождения
Пресс-служба "Краснодара" поздравила полузащитника Юрия Газинского с днем рождения. Сегодня хавбеку исполняется 30 лет.
Обновлено в 02:01