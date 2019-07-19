Политика

Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в ПетербургРИА Новости 14:00

В свою очередь Текслер поблагодарил за решение сохранить ранее предусмотренный объем федеральных средств.
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Путин: саммиты БРИКС и ШОС пройдут в Петербурге

Мойка7814:14

Во время визита в Магнитогорск Путин сообщил, что саммиты ШОС и БРИКС пройдут в двух городах

74.ru13:49

Саммиты БРИКС и ШОС пройдут в Санкт-Петербурге

Телеканал Санкт-Петербург14:10

Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в Петербург

РИА Новости14:00

Саммиты БРИКС и ШОС в 2020 году пройдут в Петербурге, а не Челябинске

КП - Санкт-Петербург15:10

ШОС и БРИКС в 2020 году пройдут в двух городах

Первый областной13:44

Многоэтажки как произведение искусства. Уличные граффитисты раскрасят серые челябинские будни

31 канал Челябинска10:15
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:24, Вашингтон
Политика

Путин встретился с Медведчуком накануне выборов в Раду

Президент России Владимир Путин встретился с руководителем политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:16
Армия и оружие

Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране

Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.
Обновлено в 19:46
Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено вчера в 16:13
Политика

Украинский министр назвал указ Зеленского «цирком»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.
Обновлено в 20:08
Армия и оружие

США разрабатывают операцию для защиты судоходства на Ближнем Востоке

«Центральное командование США разрабатывает международную морскую операцию «Страж», чтобы усилить надзор и безопасность на ключевых водных путях на Ближнем Востоке и обеспечить свободу судоходства в свете недавних событий в регионе Персидского залива», — говорится в заявлении на сайте командования.
Обновлено в 21:06
Политика

США заявили, что не намерены снабжать продуктами лагерь Эр-Рукбан

Соединенные Штаты не намерены обеспечивать продовольствием беженцев в лагере Эр-Рукбан, расположенном в подконтрольном США районе на юге Сирии, сообщил в пятницу спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на ежегодном форуме по безопасности в городе Аспен, штат Колорадо.
Обновлено в 21:16
Происшествия

СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400

Обновлено в 20:15
Политика

Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами

Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 15:52
Интернет

«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina

Популярная сеть «ВКонтакте» подтвердила разработку сервиса знакомств Lovina.
Обновлено в 08:34
Кино

Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»

Обновлено в 18:46
Политика

Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.
Обновлено в 17:36
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,1 случилось в Афинах

Землетрясение магнитудой 5,1 случилось в Греции неподалеку от Афин.
Обновлено в 07:43
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России

Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Политика

Мадуро предложил установить постоянный диалог с оппозицией

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро по итогам второго этапа переговоров с представителями оппозиции на Барбадосе предложил установить постоянный диалог между сторонами.
Обновлено в 19:37
Экономика

S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено в 18:10
Происшествия

В Башкирии шесть человек пострадали при взрыве на катере

Обновлено в 13:55
Армия и оружие

M1 Abrams и Т-72 сразились в танковой битве в Польше

В "Твиттере" появилось видео танковой битвы с участием американских танков M1 Abrams и БМП Bradley с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензия советского Т-72) и БМП BWP-1 (лицензия советской БМП-1).
Обновлено в 09:49
Авто

Chevrolet показал новый среднемоторный Corvette C8

Шпионские фото позволили почитателям автобренда получить представление о модели, которая сменит Corvette C7.
Обновлено в 05:22
Политика

Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

Обновлено в 08:17
Общество

Умер аргентинский архитектор Сезар Пелли

В Аргентине в возрасте 92 лет скончался архитектор Сезар Пелли. Об этом сообщил губернатор провинции Тукуман Хуан Мансур.
Обновлено в 20:52
Здоровье

В координационный совет ФФОМС войдут пациенты и страховщики

«Прием граждан будут вести высококвалифицированные медиаторы, которые уже начали специализированную подготовку с помощью страховых компаний», – пояснила Стадченко и выразила уверенность, что благодаря работе медиаторов граждане смогут лучше узнать свои права и возможности по применению полиса ОМС, а в стране резко сократится число обращений в суд.
Обновлено в 09:31
Транспорт

В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах

ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено в 13:24
Кино

Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6»

В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено в 03:13
Происшествия

СКР назвал предварительную причину задымления самолета в Шереметьево

Обновлено в 05:06
Политика

Путин заявил, что сокращения бюджетных мест в российских вузах нет

Президент России Владимир Путин заявил, что сокращения числа бюджетных мест в российских вузах нет, делать это не планируется.
Обновлено в 14:22
Спорт

Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира

Обновлено в 14:37
Культура

Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе

Скандальная участница ток-шоу Диана Шурыгина прибыла в Санкт-Петербург для съемок в клипе, сообщает сайт "kp.ru" со ссылкой на слова шоумена Стаса Барецкого, который также принял в нем участие.
Обновлено в 14:33
Авто

«КамАЗ» презентовал новый флагманский тягач K5

«КамАЗ» принял участие в презентации современных образцов автотехники, которую организовала компания ПАО «Транснефть» в Самарской области, где презентовал серийную версию нового флагманского грузовика линейки К5.
Обновлено в 12:30
Технологии

Обновление и высокие технологии: выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году

Уже в следующим году ноу-хау начнут внедрять в Москве, а в 2022 году по всей России прекратится выдача бумажных паспортов.
Обновлено в 18:49
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