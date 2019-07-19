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Политика Путин встретился с Медведчуком накануне выборов в Раду Президент России Владимир Путин встретился с руководителем политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, передает ТАСС.

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