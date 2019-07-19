Политика
Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в ПетербургРИА Новости 14:00
В свою очередь Текслер поблагодарил за решение сохранить ранее предусмотренный объем федеральных средств.
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Многоэтажки как произведение искусства. Уличные граффитисты раскрасят серые челябинские будни
31 канал Челябинска10:15
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:24, Вашингтон
Политика
Путин встретился с Медведчуком накануне выборов в Раду
Президент России Владимир Путин встретился с руководителем политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:16
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.
Обновлено в 19:46
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского «цирком»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.
Обновлено в 20:08
Армия и оружие
США разрабатывают операцию для защиты судоходства на Ближнем Востоке
«Центральное командование США разрабатывает международную морскую операцию «Страж», чтобы усилить надзор и безопасность на ключевых водных путях на Ближнем Востоке и обеспечить свободу судоходства в свете недавних событий в регионе Персидского залива», — говорится в заявлении на сайте командования.
Обновлено в 21:06
Политика
США заявили, что не намерены снабжать продуктами лагерь Эр-Рукбан
Соединенные Штаты не намерены обеспечивать продовольствием беженцев в лагере Эр-Рукбан, расположенном в подконтрольном США районе на юге Сирии, сообщил в пятницу спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на ежегодном форуме по безопасности в городе Аспен, штат Колорадо.
Обновлено в 21:16
Политика
Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами
Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 15:52
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
Популярная сеть «ВКонтакте» подтвердила разработку сервиса знакомств Lovina.
Обновлено в 08:34
Кино
Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
Обновлено в 18:46
Политика
Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.
Обновлено в 17:36
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,1 случилось в Афинах
Землетрясение магнитудой 5,1 случилось в Греции неподалеку от Афин.
Обновлено в 07:43
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Политика
Мадуро предложил установить постоянный диалог с оппозицией
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро по итогам второго этапа переговоров с представителями оппозиции на Барбадосе предложил установить постоянный диалог между сторонами.
Обновлено в 19:37
Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено в 18:10
Происшествия
В Башкирии шесть человек пострадали при взрыве на катере
Обновлено в 13:55
Армия и оружие
M1 Abrams и Т-72 сразились в танковой битве в Польше
В "Твиттере" появилось видео танковой битвы с участием американских танков M1 Abrams и БМП Bradley с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензия советского Т-72) и БМП BWP-1 (лицензия советской БМП-1).
Обновлено в 09:49
Авто
Chevrolet показал новый среднемоторный Corvette C8
Шпионские фото позволили почитателям автобренда получить представление о модели, которая сменит Corvette C7.
Обновлено в 05:22
Общество
Умер аргентинский архитектор Сезар Пелли
В Аргентине в возрасте 92 лет скончался архитектор Сезар Пелли. Об этом сообщил губернатор провинции Тукуман Хуан Мансур.
Обновлено в 20:52
Здоровье
В координационный совет ФФОМС войдут пациенты и страховщики
«Прием граждан будут вести высококвалифицированные медиаторы, которые уже начали специализированную подготовку с помощью страховых компаний», – пояснила Стадченко и выразила уверенность, что благодаря работе медиаторов граждане смогут лучше узнать свои права и возможности по применению полиса ОМС, а в стране резко сократится число обращений в суд.
Обновлено в 09:31
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено в 13:24
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6»
В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено в 03:13
Политика
Путин заявил, что сокращения бюджетных мест в российских вузах нет
Президент России Владимир Путин заявил, что сокращения числа бюджетных мест в российских вузах нет, делать это не планируется.
Обновлено в 14:22
Спорт
Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира
Обновлено в 14:37
Культура
Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе
Скандальная участница ток-шоу Диана Шурыгина прибыла в Санкт-Петербург для съемок в клипе, сообщает сайт "kp.ru" со ссылкой на слова шоумена Стаса Барецкого, который также принял в нем участие.
Обновлено в 14:33
Авто
«КамАЗ» презентовал новый флагманский тягач K5
«КамАЗ» принял участие в презентации современных образцов автотехники, которую организовала компания ПАО «Транснефть» в Самарской области, где презентовал серийную версию нового флагманского грузовика линейки К5.
Обновлено в 12:30
Технологии
Обновление и высокие технологии: выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году
Уже в следующим году ноу-хау начнут внедрять в Москве, а в 2022 году по всей России прекратится выдача бумажных паспортов.
Обновлено в 18:49