Политика
Саммит ЕС согласовал новую отсрочку BrexitТАСС вчера в 19:10
Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.
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27 стран ЕС согласовали продление статьи 50. Теперь я планирую встретиться с премьер-министром Терезой Мэй, чтобы получить согласие правительства Великобритании.
— Дональд Туск, польский политикRT на русском вчера в 19:01
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Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день нападений
В ходе заседания Пресненского районного суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева были представлены чеки с указанием суммы денег, которые потратили спортсмены в кафе «Кофемания» и клубе «Эгоист» в день, когда произошли конфликты с чиновниками Денисом Паком, Сергеем Гайсиным и водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
Обновлено вчера в 12:45
Общество
Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества
Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено вчера в 09:03
Политика
Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН
Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
В администрации Дербентского района проходят обыски
Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено вчера в 03:51
Происшествия
ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в подмосковной Коломне
Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, группировка ИГ (запрещена в РФ) опубликовала заявление о своей причастности к взрыву в Московской области, который произошел 8 апреля.
Обновлено вчера в 19:43
Наука
На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций
Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.
Обновлено вчера в 05:30
Политика
Владимир Путин посетил церковь Воскресения Христова в Царском Селе
Обновлено вчера в 11:52
Политика
В Раде объяснили, почему Украина далека от вступления в ЕС и НАТО
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
В Германии признали санкции США нарушением международного права
Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC назвал санкции США против европейских компаний, которые ведут свой бизнес с Россией, незаконными с точки зрения международного права.
Обновлено вчера в 18:25
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Общество
Средняя зарплата в Свердловской области составила 38 тысяч рублей
38 тысяч 084 рубля составила средняя зарплата в феврале текущего года в Свердловской области.
Обновлено в 00:26
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина
Обновлено вчера в 03:19
Здоровье
Ночное потоотделение назвали характерным симптомом рака
Медики уверены, что сильное потоотделение во время ночного сна является веским поводом обратиться к врачу, так как это может быть первым симптомом развития онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 15:32
Экономика
Самозанятым пообещали надзорные каникулы
Сами самозанятые назвали важнейшей проблемой блокировку счетов банками — для ее решения Антон Силуанов попросил разработать механизм подтверждения их доходов данными ФНС.
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие
Американский военный назвал причину размещения войск США за границей
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News назвал причину размещения войск США за границей.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Россия запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии
Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.
Обновлено вчера в 05:10
Наука
Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху
Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено вчера в 03:40
Энергетика
Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд
По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено вчера в 13:35
Хоккей
«Тампа-Бэй» уступила «Коламбусу» в матче плей-офф НХЛ
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Следствие просит перевести под домашний арест Майкла Калви
Следственный комитет (СК) России просит суд перевести из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:34
Политика
Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Brexit
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Brexit на фоне согласования очередной отсрочки выхода Великобритании из ЕС.
Обновлено в 00:23
Наука
Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции
«Найдено судно, на котором перевозились самые ранние промышленные изделия в мире», — пояснил чиновник.
Обновлено вчера в 10:29
Армия и оружие
Пистолет «Удав» допустили к серийному производству
Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.
Обновлено вчера в 20:30
Недвижимость
Глава Минстроя рассказал, какой будет ипотека для частных домов
Ипотечные кредиты на строительство частных домов планируется максимально приблизить по условиям к тем, которые выдаются сегодня на покупку квартир.
Обновлено вчера в 20:15
Хоккей
«Айлендерс» повели в серии с «Питтсбургом», несмотря на 2 очка Малкина
Обновлено вчера в 22:51
Космос
Рогозин назначил новый состав Научно-технического совета Роскосмоса
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин утвердил состав и секции нового Научно-технического совета (НТС) корпорации.
Обновлено вчера в 19:54