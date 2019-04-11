Саммит ЕС согласовал новую отсрочку BrexitТАСС вчера в 19:10

27 стран ЕС согласовали продление статьи 50. Теперь я планирую встретиться с премьер-министром Терезой Мэй, чтобы получить согласие правительства Великобритании.

Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.

Транспорт ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Происшествия Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день нападений В ходе заседания Пресненского районного суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева были представлены чеки с указанием суммы денег, которые потратили спортсмены в кафе «Кофемания» и клубе «Эгоист» в день, когда произошли конфликты с чиновниками Денисом Паком, Сергеем Гайсиным и водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.

Общество Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.

Политика Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Происшествия В администрации Дербентского района проходят обыски Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.

Происшествия ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в подмосковной Коломне Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, группировка ИГ (запрещена в РФ) опубликовала заявление о своей причастности к взрыву в Московской области, который произошел 8 апреля.

Наука На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.

Политика В Раде объяснили, почему Украина далека от вступления в ЕС и НАТО Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе.

Политика В Германии признали санкции США нарушением международного права Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC назвал санкции США против европейских компаний, которые ведут свой бизнес с Россией, незаконными с точки зрения международного права.

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Общество Средняя зарплата в Свердловской области составила 38 тысяч рублей 38 тысяч 084 рубля составила средняя зарплата в феврале текущего года в Свердловской области.

Здоровье Ночное потоотделение назвали характерным симптомом рака Медики уверены, что сильное потоотделение во время ночного сна является веским поводом обратиться к врачу, так как это может быть первым симптомом развития онкологического заболевания.

Экономика Самозанятым пообещали надзорные каникулы Сами самозанятые назвали важнейшей проблемой блокировку счетов банками — для ее решения Антон Силуанов попросил разработать механизм подтверждения их доходов данными ФНС.

Армия и оружие Американский военный назвал причину размещения войск США за границей Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News назвал причину размещения войск США за границей.

Политика Россия запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.

Наука Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.

Энергетика Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).

Происшествия В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.

Происшествия Следствие просит перевести под домашний арест Майкла Калви Следственный комитет (СК) России просит суд перевести из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.

Политика Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Brexit Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Brexit на фоне согласования очередной отсрочки выхода Великобритании из ЕС.

Наука Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции «Найдено судно, на котором перевозились самые ранние промышленные изделия в мире», — пояснил чиновник.

Армия и оружие Пистолет «Удав» допустили к серийному производству Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.

Недвижимость Глава Минстроя рассказал, какой будет ипотека для частных домов Ипотечные кредиты на строительство частных домов планируется максимально приблизить по условиям к тем, которые выдаются сегодня на покупку квартир.