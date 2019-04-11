Политика

Саммит ЕС согласовал новую отсрочку BrexitТАСС вчера в 19:10

Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.
Читать в источнике
Дональд Туск
27 стран ЕС согласовали продление статьи 50. Теперь я планирую встретиться с премьер-министром Терезой Мэй, чтобы получить согласие правительства Великобритании.
— Дональд Туск, польский политикRT на русском вчера в 19:01

Подробнее о событии

ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit

РБКвчера в 19:53

Макрон оценил перенос Brexit

Газета.Ruвчера в 23:35

Лидеры стран ЕС предложили Лондону отодвинуть сроки Brexit до 31 октября

Эхо Москвывчера в 21:07

ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit

РИА Новостивчера в 23:04

Туск сообщил о возможности Британии пересмотреть стратегию брексита

RT на русскомвчера в 21:24

Евросоюз одобрил отсрочку «Брексита»

Коммерсантъвчера в 18:56

Макрон: Британия может отказаться от Brexit либо выйти из ЕС с соглашением или без него

ТАССвчера в 21:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 00:33, Ашберн
Транспорт

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день нападений

В ходе заседания Пресненского районного суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева были представлены чеки с указанием суммы денег, которые потратили спортсмены в кафе «Кофемания» и клубе «Эгоист» в день, когда произошли конфликты с чиновниками Денисом Паком, Сергеем Гайсиным и водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
Обновлено вчера в 12:45
Общество

Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества

Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено вчера в 09:03
Политика

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

В администрации Дербентского района проходят обыски

Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено вчера в 03:51
Происшествия

ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в подмосковной Коломне

Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, группировка ИГ (запрещена в РФ) опубликовала заявление о своей причастности к взрыву в Московской области, который произошел 8 апреля.
Обновлено вчера в 19:43
Наука

На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций

Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.
Обновлено вчера в 05:30
Политика

Владимир Путин посетил церковь Воскресения Христова в Царском Селе

Обновлено вчера в 11:52
Политика

В Раде объяснили, почему Украина далека от вступления в ЕС и НАТО

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

В Германии признали санкции США нарушением международного права

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC назвал санкции США против европейских компаний, которые ведут свой бизнес с Россией, незаконными с точки зрения международного права.
Обновлено вчера в 18:25
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Общество

Средняя зарплата в Свердловской области составила 38 тысяч рублей

38 тысяч 084 рубля составила средняя зарплата в феврале текущего года в Свердловской области.
Обновлено в 00:26
Хоккей

ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина

Обновлено вчера в 03:19
Здоровье

Ночное потоотделение назвали характерным симптомом рака

Медики уверены, что сильное потоотделение во время ночного сна является веским поводом обратиться к врачу, так как это может быть первым симптомом развития онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 15:32
Экономика

Самозанятым пообещали надзорные каникулы

Сами самозанятые назвали важнейшей проблемой блокировку счетов банками — для ее решения Антон Силуанов попросил разработать механизм подтверждения их доходов данными ФНС.
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие

Американский военный назвал причину размещения войск США за границей

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News назвал причину размещения войск США за границей.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Россия запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.
Обновлено вчера в 05:10
Наука

Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху

Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено вчера в 03:40
Энергетика

Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд

По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено вчера в 13:35
Хоккей

«Тампа-Бэй» уступила «Коламбусу» в матче плей-офф НХЛ

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

Следствие просит перевести под домашний арест Майкла Калви

Следственный комитет (СК) России просит суд перевести из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:34
Политика

Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Brexit

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Brexit на фоне согласования очередной отсрочки выхода Великобритании из ЕС.
Обновлено в 00:23
Наука

Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции

«Найдено судно, на котором перевозились самые ранние промышленные изделия в мире», — пояснил чиновник.
Обновлено вчера в 10:29
Армия и оружие

Пистолет «Удав» допустили к серийному производству

Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.
Обновлено вчера в 20:30
Недвижимость

Глава Минстроя рассказал, какой будет ипотека для частных домов

Ипотечные кредиты на строительство частных домов планируется максимально приблизить по условиям к тем, которые выдаются сегодня на покупку квартир.
Обновлено вчера в 20:15
Хоккей

«Айлендерс» повели в серии с «Питтсбургом», несмотря на 2 очка Малкина

Обновлено вчера в 22:51
Космос

Рогозин назначил новый состав Научно-технического совета Роскосмоса

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин утвердил состав и секции нового Научно-технического совета (НТС) корпорации.
Обновлено вчера в 19:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Выход Великобритании из Европейского союза
Процесс, основанный на результате референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9% проголосовавших поддержали выход. Выход из ЕС - главная политическая цель консервативной оппозиции и целого ряда заинтересованных лиц в Великобритании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное