Политика
Саммит ЕС согласовал новую отсрочку BrexitТАСС 19:10
Лидеры 27 стран - членов Евросоюза согласовали на экстренном саммите в Брюсселе новую отсрочку выхода Великобритании из состава сообщества, дата которого в настоящее время назначена на 12 апреля. Об этом заявил в четверг глава Евросовета Дональд Туск.
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Это продление может быть завершено в любой момент автоматически, как только обе стороны ратифицируют соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Таким образом, Великобритания сможет выйти, когда она будет готова, а 27 стран ЕС смогут избежать повторяющихся саммитов по брекситу.
— Дональд Туск, польский политикRT на русском вчера в 17:37
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