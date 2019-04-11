Политика

Саммит ЕС согласовал новую отсрочку BrexitТАСС 19:10

Лидеры 27 стран - членов Евросоюза согласовали на экстренном саммите в Брюсселе новую отсрочку выхода Великобритании из состава сообщества, дата которого в настоящее время назначена на 12 апреля. Об этом заявил в четверг глава Евросовета Дональд Туск.
Читать в источнике
Дональд Туск
Это продление может быть завершено в любой момент автоматически, как только обе стороны ратифицируют соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Таким образом, Великобритания сможет выйти, когда она будет готова, а 27 стран ЕС смогут избежать повторяющихся саммитов по брекситу.
— Дональд Туск, польский политикRT на русском вчера в 17:37

Подробнее о событии

Евросоюз согласовал отсрочку Brexit

РБК19:30

Премьер Мальты: ЕС предложил Великобритании отсрочку Brexit до 31 октября

ТАСС19:40

ЕС предложит Великобритании перенести Brexit

Интерфакс18:53

Лидеры стран Евросоюза предварительно договорились о дате Brexit

РИА Новости18:52

Премьер Мальты назвал разумной отсрочку брексита до 31 октября

RT на русском19:49

Лидеры 27 стран ЕС предварительно согласовали новую отсрочку Brexit — до 31 октября

Эхо Москвы19:03

Европейский союз согласовал новую дату Brexit

Московский Комсомолец19:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 20:01, Ашберн
Гаджеты

Huawei представила ноутбук с Snapdragon 850 и ОС Windows 10

Обновлено в 19:39
Политика

Мадуро назвал вице-президента США одержимым и ненормальным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "одержимым" вице-президента США Майка Пенса. Его выступление транслировали в "Твиттере".
Обновлено в 19:51
Наука

Белок может сигнализировать о проблемах с печенью

Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Авто

Автомобили, которые признали самыми красивыми за 100 лет

Авторитетный немецкий журнал Auto Bild составил список 100 самых красивых автомашин начиная с 1920-х годов прошлого века.
Обновлено в 10:07
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
Происшествия

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев получил 15 лет колонии

Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире

Обновлено в 04:42
Политика

Эстония не пустила в территориальные воды российский парусник «Седов»

Заход барка планировался на 13-14 апреля Эстония не пустила российский барк "Седов" в свои территориальные воды, заявило посольство России в Таллине.
Обновлено в 13:32
Хоккей

Профсоюз игроков НХЛ подал апелляцию на дисквалификацию Войнова

Обновлено в 18:27
Путешествия

Федор Конюхов снова попал в шторм

Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Общество

Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите

Обновлено в 05:18
Здоровье

«Дышащие» прокладки не дышат, и еще 6 фактов, которые потрясли

Огромный научно-исследовательский труд Роскачества приводит новые факты и опровергает старые убеждения о вреде и безопасности прокладок для женского здоровья.
Обновлено в 11:55
Экономика

Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»

Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
Обновлено в 15:50
Политика

Сергей Шойгу не позволил подрывать веру военнослужащих в руководство

Обновлено в 08:11
Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Происшествия

СК попросил арестовать водителя, сбившего курсанта МЧС в Воронеже

Следствие ходатайствует о заключении под стражу водителя Mercedes, который, по данным СК, пытался насмерть сбить курсанта МЧС в Воронеже, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
Обновлено в 09:07
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Политика

Пелоси отреагировала на заявление Барра о слежке за кампанией Трампа

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировали на заявление генпрокурора Соединённых Штатов Уильяма Барра о том, что за кампанией американского лидера Дональда Трампа велась слежка.
Обновлено в 19:18
Футбол

Как «Аякс» и «Ювентус» сыграли вничью

«Аякс» сыграл вничью с «Ювентусом» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 18:11
Происшествия

В Ингушетии полицейские застрелили напавшего на людей медведя

Сотрудники полиции в Ингушетии застрелили медведя, который сбежал из вольера в городском парке и напал на двух местных жителей, сообщает региональное МВД.
Обновлено в 15:07
Политика

WSJ: США вынудили компанию с участием Михаила Фридмана продать долю в фирме Cofense

Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, в которую вкладывает крупнейший акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман, решила продать принадлежащую ей долю в фирме Cofense, специализирующейся на компьютерной безопасности.
Обновлено в 18:19
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Энергетика

Польша потеряла 23 млрд евро из-за газовой монополии России

Наимский отметил, что только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья его страна потеряла от 50 до 100 млрд злотых (что по сегодняшнему курсу составляет от 11,7 до 23,35 млрд евро).
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к домашним родам

В самое ближайшее время герцогиня Сассекская подарит наследника своему мужу, принцу Гарри.
Обновлено в 12:00
Общество

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Футбол

РПЛ перенесла матч ЦСКА – «Оренбург» из-за Кубка Гагарина

13 апреля хоккейный ЦСКА примет омский "Авангард" в 17:00 по московскому времени. предлагает поставить на победу "армейцев" в матче с оренбуржцами с.
Обновлено в 12:25
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Политика

В Германии назвали санкции США нарушением международного права

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
Обновлено в 18:49
Экономика

Пенс призвал ФРС понизить процентную ставку

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Федеральной резервной системе страны (ФРС) надо понизить процентную ставку для устойчивости роста экономики.
Обновлено в 19:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Выход Великобритании из Европейского союза
Процесс, основанный на результате референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9% проголосовавших поддержали выход. Выход из ЕС - главная политическая цель консервативной оппозиции и целого ряда заинтересованных лиц в Великобритании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное