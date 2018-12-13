В ходе саммита ЕС главы государств и правительств стран, входящих в объединение, потребовали немедленного освобождения украинских катеров и моряков, которые были задержаны Россией в Керченском проливе. Об этом написал в своём микроблоге в Twitter председатель Европейского совета Дональд Туск.

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