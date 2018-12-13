Политика

Саммит ЕС потребовал освобождения украинских моряков
Свободная Пресса
16:14

В ходе саммита ЕС главы государств и правительств стран, входящих в объединение, потребовали немедленного освобождения украинских катеров и моряков, которые были задержаны Россией в Керченском проливе. Об этом написал в своём микроблоге в Twitter председатель Европейского совета Дональд Туск.
Свободная Пресса16:14

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ЕС обратилась к РФ с требованием по задержанным украинским морякам

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Саммит ЕС потребовал освободить украинских моряков

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Евросовет потребовал «немедленного освобождения» украинских моряков

Life.ru14:15

Саммит ЕС потребовал освобождения украинских моряков

Свободная Пресса16:14

Могерини: саммит ЕС призовет Россию освободить моряков и корабли Украины

ТАСС10:37
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Дональд Туск
Польский политик
Польский и общеевропейский государственный и политический деятель. Премьер-министр Польши с 16 ноября 2007 по 22 сентября 2014 года. В 2014 году стал председателем Европейского совета, в 2017 году переизбран на этот пост.
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