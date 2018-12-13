Политика
В ходе саммита ЕС главы государств и правительств стран, входящих в объединение, потребовали немедленного освобождения украинских катеров и моряков, которые были задержаны Россией в Керченском проливе. Об этом написал в своём микроблоге в Twitter председатель Европейского совета Дональд Туск.
Свободная Пресса16:14
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Политика
Евросоюз отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе
"Нужно добиться снижения эскалации" Большинство стран ЕС считают контрпродуктивным на текущем этапе применять санкции из-за событий вокруг Керченского пролива, заявил РИА Новости источник в структурах Евросоюза.
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Армия и оружие
Лётчики ВКС начали подготовку к возвращению из Венесуэлы в Россию
Лётчики Воздушно-космических сил России, которые 10 декабря совершили трансатлантический беспосадочный перелёт в Венесуэлу, начали подготовку к возвращению в Россию.
Обновлено в 21:14
Политика
В Сенате США подготовили резолюцию по убийству Хашогги
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Политика
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Подаренный Путиным кот «выучил японский» и набрал 8 кг
Сибирский кот, подаренный несколько лет назад президентом России Владимиром Путиным губернатору префектуры Акита Норихисе Сатакэ, набрал 8 кг и научился понимать по-японски.
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В Киеве намерены демонтировать памятник Суворову
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Армия и оружие
Армия Венесуэлы приведена в максимальную боевую готовность
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг отдал приказ вооруженным силам быть в максимальной боевой готовности.
Обновлено в 20:51
Политика
Депутат Рады объяснил, почему Евросоюз обманул Украину
Европейский союз при заключении торговых договоров обманул Киев, ограничив украинский экспорт и не дав стране создать конкурентоспособную промышленность, об этом заявил депутат Верховной рады Виктор Бондарь в эфире телеканала NEWSONE.
Обновлено в 17:36