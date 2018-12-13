Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что главы государств и правительств потребовали на саммите ЕС освобождения задержанных Россией близ Керченского пролива украинских катеров и моряков.

Политика Политика Бутина признала вину по одному из пунктов

Политика Политика В Сенате США подготовили резолюцию по убийству Хашогги Известно, что в резолюции, подготовленной девятью сенаторами-республиканцами, говорится об ответственности за убийство журналиста наследного принца Мухаммеда ибн Салмана.

Политика Политика Евросоюз решил продлить экономические санкции против России Евросоюз продлил на полгода экономические санкции в отношении России, такое решение было принято 13 декабря на саммите ЕС, сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Политика Политика Болтон исключил встречу Трампа и Путина в ближайшем будущем Встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным не состоится, пока не разрешится ситуация вокруг Черного моря, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

Политика Политика Владивосток стал столицей Дальнего Востока Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

Политика Политика В Киеве демонтируют памятник Суворову

Политика Политика УПЦ получит автокефалию 6 января Вселенский патриарх Варфоломей лично вручит томос об автокефалии УПЦ избранному предстоятелю объединенной православной церкви на Украине 6 января 2019 года.

Армия и оружие Армия и оружие У границ России за год обнаружили 3 тысячи иностранных самолётов Дежурные силы радиотехнических войск России в течение 2018 года обнаружили и сопроводили около 3 тыс. боевых иностранных самолётов.

Политика Политика МИД России отреагировал на резолюцию ЕП против «Северного потока — 2» Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала резолюцию Европарламента с призывом остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».

Политика Политика Российского историка объявили персоной нон грата в Латвии В аэропорту Риги российскому историку Геннадию Бордюгову сообщили, что он объявлен персоной нон грата в Латвии.

Политика Политика МИД России и Госдеп США обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом Делегации внешнеполитических ведомств России и США провели 13 декабря в Вене переговоры по вопросам совместной борьбы с терроризмом, сообщает пресс-служба МИД России.

Политика Политика Трамп оценил шансы своего импичмента Возможность своего импичмента прокомментировал президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в четверг, 13 декабря, в интервью Fox News.

Армия и оружие Армия и оружие Россия обвинила Киев в готовящемся наступлении под Мариуполем