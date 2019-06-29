Политика
Саммит «Большой двадцатки» завершился в японской ОсакеNewInform 05:09
Саммит «Большой двадцатки» завершился в японской Осаке в субботу, 29 июня. Как сообщают различные информационные издания, после международного мероприятия у президента РФ Владимира Путина начинается рабочий визит в Японию.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:26, Вашингтон
Общество
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Здоровье
Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья
Обновлено в 07:20
Космос
Ученые планируют встречу кубесатов с астероидами
Если кубесаты будут выпущены на расстояние 200 м от поверхности астероида, им потребуется более часа, чтобы покрыть это короткое расстояние до поверхности.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным
Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом
Обновлено в 13:53
Футбол
ЦСКА интересуется нападающим «Штутгарта» Гонсалесом
Руководство московского ЦСКА проявляет интерес к аргентинскому нападающему «Штутгарта» Николасу Гонсалесу.
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес
Климова ушла в отрыв после развода
Обновлено в 09:37
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 08:05
Общество
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено в 18:02
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Космос
SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками
Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.
Обновлено в 12:12
Кино
«Звездные войны» продолжатся без Дейзи Ридли
Персонажа Дейзи Ридли не будет в следующих частях франшизы "Звездные войны", сообщает Le Figaro.
Обновлено в 18:24
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Происшествия
В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
Двухэтажное здание горит в Хамовниках в Москве, сообщает на сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.
Обновлено в 18:54
Политика
Трамп разыграл саудовского принца на G20
Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время саммита G20 в Японии.
Обновлено в 19:36
Наука
Аналог ботокса оказался эффективен в борьбе против малярийных комаров
Ученые смогли получить нейротоксин, аналогичный по свойствам ботоксу, который может стать эффективным средством при борьбе с малярийными комарами.
Обновлено в 18:13
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Политика
Противников президента Камеруна в Женеве разогнали слезоточивым газом
Полиция в Женеве применила слезоточивый газ и водомет из-за митинга противников президента Камеруна Поля Бийя.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Иркутской области выделят 662 млн рублей из-за наводнения
Правительство выделяет Иркутской области 662 миллиона рублей на разовую единовременную помощь гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено в 08:27
Космос
Южная Корея может принять участие в проекте «Миллиметрон», рассказали в РАН
Наземные телескопы Южной Кореи могут принять участие в российском проекте "Миллиметрон", сообщила РИА Новости в воскресенье заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.
Обновлено в 20:11
Политика
Меркель рассказала о своём здоровье
Обновлено в 14:55
Игры
Названы лучшие весенние игры Steam
Компания Valve опубликовала список лучших новинок мая 2019 года в сервисе цифровой дистрибуции Steam .
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
Украинский боевик погиб при несоблюдении техники безопасности во время шиномонтажа
Украинский боевик погиб из-за нарушения техники безопасности при шиномонтаже в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Самолет пропал с радаров в Доминиканской Республике
Небольшой самолет, на борту которого находились четыре человека, пропал с радаров в Доминиканской республике 29 июня.
Обновлено в 20:22
Экономика
Ростех продал свою долю в «Мегафоне»
Косвенная доля Ростеха в "Мегафоне" составляла 1,33%, госкорпорация получила ее в 2012 году.
Обновлено вчера в 10:01
Авто
В России растут продажи премиальных автомобилей
За январь-май 2019-го в России было заключено 59,3 тысяч сделок с участием премиальных автомобилей.
Обновлено в 09:36