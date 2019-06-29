Политика

Саммит «Большой двадцатки» завершился в японской ОсакеNewInform 05:09

Саммит «Большой двадцатки» завершился в японской Осаке в субботу, 29 июня. Как сообщают различные информационные издания, после международного мероприятия у президента РФ Владимира Путина начинается рабочий визит в Японию.
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За столом и на полях. В Японии завершился саммит Группы двадцати

ТАСС13:50

Премьер Японии подведет итоги саммита G20 на специальной конференции

Народные новости07:31

Консенсусом и не пахнет – политолог о саммите G-20

Sputnik Азербайджанвчера в 07:00

В Японии завершился саммит G20

Life.ru01:52

В японской Осаке завершился саммит «Большой двадцатки»

Московский Комсомолец01:42

Саммит G20 подходит к завершению в Осаке

РЕН ТВ01:28

Саммит G20 стал проходным, но дал поводы для сдержанного оптимизма

News.ru07:29
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Общество

Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Здоровье

Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья

Обновлено в 07:20
Космос

Ученые планируют встречу кубесатов с астероидами

Если кубесаты будут выпущены на расстояние 200 м от поверхности астероида, им потребуется более часа, чтобы покрыть это короткое расстояние до поверхности.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 15:51
Общество

Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным

Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Автоспорт

Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом

Обновлено в 13:53
Футбол

ЦСКА интересуется нападающим «Штутгарта» Гонсалесом

Руководство московского ЦСКА проявляет интерес к аргентинскому нападающему «Штутгарта» Николасу Гонсалесу.
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес

Климова ушла в отрыв после развода

Обновлено в 09:37
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Общество

Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов

Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено в 18:02
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Космос

SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками

Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.
Обновлено в 12:12
Кино

«Звездные войны» продолжатся без Дейзи Ридли

Персонажа Дейзи Ридли не будет в следующих частях франшизы "Звездные войны", сообщает Le Figaro.
Обновлено в 18:24
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Происшествия

В центре Москвы загорелся двухэтажный дом

Двухэтажное здание горит в Хамовниках в Москве, сообщает на сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.
Обновлено в 18:54
Политика

Трамп разыграл саудовского принца на G20

Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время саммита G20 в Японии.
Обновлено в 19:36
Наука

Аналог ботокса оказался эффективен в борьбе против малярийных комаров

Ученые смогли получить нейротоксин, аналогичный по свойствам ботоксу, который может стать эффективным средством при борьбе с малярийными комарами.
Обновлено в 18:13
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Политика

Противников президента Камеруна в Женеве разогнали слезоточивым газом

Полиция в Женеве применила слезоточивый газ и водомет из-за митинга противников президента Камеруна Поля Бийя.
Обновлено в 13:28
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
Происшествия

Иркутской области выделят 662 млн рублей из-за наводнения

Правительство выделяет Иркутской области 662 миллиона рублей на разовую единовременную помощь гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено в 08:27
Космос

Южная Корея может принять участие в проекте «Миллиметрон», рассказали в РАН

Наземные телескопы Южной Кореи могут принять участие в российском проекте "Миллиметрон", сообщила РИА Новости в воскресенье заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.
Обновлено в 20:11
Политика

Меркель рассказала о своём здоровье

Обновлено в 14:55
Игры

Названы лучшие весенние игры Steam

Компания Valve опубликовала список лучших новинок мая 2019 года в сервисе цифровой дистрибуции Steam .
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

Украинский боевик погиб при несоблюдении техники безопасности во время шиномонтажа

Украинский боевик погиб из-за нарушения техники безопасности при шиномонтаже в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Самолет пропал с радаров в Доминиканской Республике

Небольшой самолет, на борту которого находились четыре человека, пропал с радаров в Доминиканской республике 29 июня.
Обновлено в 20:22
Экономика

Ростех продал свою долю в «Мегафоне»

Косвенная доля Ростеха в "Мегафоне" составляла 1,33%, госкорпорация получила ее в 2012 году.
Обновлено вчера в 10:01
Авто

В России растут продажи премиальных автомобилей

За январь-май 2019-го в России было заключено 59,3 тысяч сделок с участием премиальных автомобилей.
Обновлено в 09:36
Как работают Яндекс.Новости?
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