Политика
Саммит «Большой двадцатки» завершился в японской ОсакеNewInform 05:09
Саммит «Большой двадцатки» завершился в японской Осаке в субботу, 29 июня. Как сообщают различные информационные издания, после международного мероприятия у президента РФ Владимира Путина начинается рабочий визит в Японию.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:29, Вашингтон
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено в 21:01
Шоу-бизнес
Решетова порассуждала о поле будущего ребенка
Решетова высмеяла догадки подписчиц в Instagram. Она продемонстрировала живот и заявила, что по его форме невозможно узнать пол ребенка.
Обновлено в 10:28
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
По данным МЧС, в результате ЧС в Иркутской области пострадали 353 человека, 97 госпитализированы.
Обновлено в 17:36
Футбол
«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче
Капитанскую повязку надел Бранислав Иванович.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева гуляет по Риму с сыном и невесткой
Лариса Гузеева уже показала поклонникам три фотографии, сделанные во время прогулок по Риму и на двух из них она позирует с женой своего сына.
Обновлено в 08:19
Общество
Выплаты компенсаций пострадавшим от паводка начались в Иркутской области
Уже сегодня всем пострадавшим начнут выплачивать по 10 тыс. рублей.
Обновлено в 20:34
Автоспорт
Расселл получил наказание за инцидент с Квятом
Обновлено в 14:08
Энергетика
Новак назвал ключ к стабильности нефтяного рынка
Продление сделки ОПЕК+ является ключевым фактором стабильности рынка нефти, заявил глава Минэнерго Александр Новак, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:39
Общество
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта
Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Технологии
Соавтор теории струн о боге, людских пороках и печальном будущем человечества
«Лента.ру» поговорила с Митио Каку о его жизненном пути, теории струн, будущем, конспирологии и боге.
Обновлено в 17:06
Здоровье
Медики назвали 5 способов повысить уровень тестостерона без лекарств
Медики назвали пять способов, как мужчинам повысить уровень тестостерона без приема лекарственных препаратов.
Обновлено в 16:40
Общество
Эксперт о прощании с российским газопроводом: американцы выкрутили нам руки (Jyllands-Posten, Дания) (Jyllands-Posten)
Якобсен откровенно считает, что Дании «выкрутили руки» американцы.
Обновлено в 18:51
Общество
Япония возобновила коммерческий лов китов
Обновлено в 20:05
Политика
Как Трамп разыграл саудовского принца, показали СМИ
СМИ Саудовской Аравии показали, как американский лидер Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в ходе G20.
Обновлено в 14:26
Политика
Абэ: Япония смягчит визовый режим для предпринимателей из России
Правительство Японии планирует с сентября этого года смягчить визовый режим для предпринимателей из России.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Футбол
ЦСКА интересуется нападающим «Штутгарта» Гонсалесом
Руководство московского ЦСКА проявляет интерес к аргентинскому нападающему «Штутгарта» Николасу Гонсалесу.
Обновлено в 17:50
Авто
Аналог новой Chevrolet Captiva пользуется ажиотажным спросом
Концерн SAIC вывел на рынок роскошный аналог новой Chevrolet Captiva всего месяц назад. Модель выпустили под британским брендом MG.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Космос
Телескопы отследили одинокий быстрый взрыв в далекой галактике
Новые наблюдения показывают, что эти события, известные как быстрые радиовсплески, или FRBs для краткости, могут исходить из двух совершенно разных явлений.
Обновлено 27 июня в 15:10
Наука
Ученые смогли телепортировать информацию внутри алмаза
Исследователи из Йокогамского национального университета безопасно телепортировали квантовую информацию в пределах алмаза.
Обновлено вчера в 06:41
Авто
Шеф-дизайнер BMW заступился за новую решетку в 7-Series
Шеф-дизайнер BMW Адриан ван Хойдонк пояснил их появление различающимися предпочтениями потребителей Он пожаловался австралийскому изданию Motoring на критику обновленной BMW 7-Series из-за увеличившейся в размерах радиаторной решетке и объяснил причину их появления.
Обновлено в 03:28
Экономика
Ростех продал свою долю в «Мегафоне»
Косвенная доля Ростеха в "Мегафоне" составляла 1,33%, госкорпорация получила ее в 2012 году.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
Обновлено в 11:09
Культура
«Аладдин» стал самым успешным фильмом Уилла Смита
Фильм студии Walt Disney "Аладдин" стал самым успешным в карьере популярного голливудского актера Уилла Смита.
Обновлено в 19:18
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что идея либерализма себя изжила в мире, а гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:05
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено вчера в 09:09