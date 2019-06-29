Политика

Саммит «Большой двадцатки» завершился в японской ОсакеNewInform 05:09

Саммит «Большой двадцатки» завершился в японской Осаке в субботу, 29 июня. Как сообщают различные информационные издания, после международного мероприятия у президента РФ Владимира Путина начинается рабочий визит в Японию.
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За столом и на полях. В Японии завершился саммит Группы двадцати

ТАСС13:50

Премьер Японии подведет итоги саммита G20 на специальной конференции

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Саммит G20 подходит к завершению в Осаке

РЕН ТВ01:28

В Японии завершился саммит G20

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В японской Осаке завершился саммит «Большой двадцатки»

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Саммит G20 стал проходным, но дал поводы для сдержанного оптимизма

News.ru07:29

Консенсусом и не пахнет – политолог о саммите G-20

Sputnik Азербайджанвчера в 07:00
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:29, Вашингтон
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Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске

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В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

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По данным МЧС, в результате ЧС в Иркутской области пострадали 353 человека, 97 госпитализированы.
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Новак назвал ключ к стабильности нефтяного рынка

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Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
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Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
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«Лента.ру» поговорила с Митио Каку о его жизненном пути, теории струн, будущем, конспирологии и боге.
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Медики назвали пять способов, как мужчинам повысить уровень тестостерона без приема лекарственных препаратов.
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Япония возобновила коммерческий лов китов

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Абэ: Япония смягчит визовый режим для предпринимателей из России

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Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

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ЦСКА интересуется нападающим «Штутгарта» Гонсалесом

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Косвенная доля Ростеха в "Мегафоне" составляла 1,33%, госкорпорация получила ее в 2012 году.
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Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
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