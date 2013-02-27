Чемпионат России. «Уфа» в гостях сыграет с ЦСКАГоробзор.ру вчера в 08:11

Сегодня футбольный клуб «Уфа» в 21-м туре чемпионата России в гостях сыграет с московским ЦСКА. Отметим, что эта игра станет первой для Вадима Евсеева в качестве главного тренера «Уфы». Последняя игра этих команд в чемпионате завершилась победой ЦСКА со счетом 3:0.

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Чемпионат России. «Уфа» в гостях сыграет с ЦСКА

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