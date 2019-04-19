Футбол
Сами Хедира пропустит остаток сезонаProstoProSport 00:12
Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира пропустит остаток сезона, поскольку ему предстоит операция на колене. Об этом спортсмен сообщил в Twitter.
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Сами Хедира: «Принял решение лечь на операцию, чтобы полностью все починить и залечить»
Sportbox.RUвчера в 10:25
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Политика
Россия ввела запрет на поставки нефти на Украину
Россия остановила поставки нефти и нефтепродуктов на Украину. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает URa.ru.
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
В Красноярском крае тушат крупный пожар в жилом доме
В расположенном в Красноярском крае городе Канске возник пожар на кровле пятиэтажного жилого дома.
Обновлено вчера в 22:31
Космос
Как Северная Америка сгорела в каменном веке
Сходные мифы есть у очень многих индейцев Северной Америки и даже у некоторых южноамериканских: араваки, тоба, пилаго.
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Президент Эстонии назвала уже не актуальной проблему неграждан
Обладателями серых паспортов в основном являются граждане бывшего СССР, которые после распада Советского Союза не получили ни эстонского, ни российского гражданства.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Зеленский представил свою команду
Кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский в прямом эфире на телеканале «1+1» представил команду, с которой в случае победы будет руководить государством.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга
«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
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Происшествия
Появилось видео задержания соратников полковника Квачкова
Опубликовано видео задержания трех соратников бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.
Обновлено вчера в 04:09
Авто
Легендарному ВАЗ-2101 исполнилось 49 лет
Сегодня исполняется ровно 49 лет со дня выпуска первого серийного автомобиля ВАЗ-2101 «Жигули» с главного конвейера Волжского автозавода.
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено вчера в 06:03
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие
Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест маршала Хафтара
Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест маршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, ведущего наступление на столицу страны Триполи.
Обновлено вчера в 21:01
Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Согласно планам российской стороны, страны должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:53
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море
"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО", – говорится в сообщении на сайте Минобороны.
Обновлено вчера в 04:30
Хоккей
Гол Овечкина, сравнявший счёт с «Каролиной», попал на видео
Гол, который забил форвард КХ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в ворота "Каролина Харрикейнз", попал на видео и был опубликован в соцсетях. https: / / twitter.com / ianoland / status / 1119033485816160256 Благодаря этому голу, забитому во втором периоде на 11-й, "Вашингтон" сравнял счёт.
Обновлено вчера в 22:28
Общество
В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Политика
Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с Россией
Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".
Обновлено вчера в 17:31
Шоу-бизнес
Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой
29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено вчера в 16:26
Экономика
Forbes выпустил рейтинг богатейших бизнесменов России
Рейтинг 200 богатейших российских предпринимателей по версии журнала Forbes возглавил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон.
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 15:36
Шоу-бизнес
Михаил Турецкий признался, что жена держит его в «ежовых рукавицах»
Обновлено вчера в 23:11
Политика
«Роснефть» помогает Венесуэле обходить санкции США
Российская корпорация «Роснефть» помогает правительству Венесуэлы обходить санкции США, которые направлены против нефтяной промышленности.
Обновлено вчера в 16:11
Авто
Представлен флагманский внедорожник Mercedes-Benz GLS
В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения.
Обновлено вчера в 06:25
Общество
Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить
ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено вчера в 20:18
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14
Наука
Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено вчера в 02:34
Политика
В форуме «Один пояс, один путь» в Пекине поучаствуют лидеры 37 стран
Глава китайского МИД Ван И сообщил, что во втором форуме «Один пояс, один путь», который состоится в Пекине 25-27 апреля, намерены принять участие 37 лидеров государств и правительств.
Обновлено вчера в 23:30