Футбол
Семин отреагировал на решение Самедова завершить карьеруГазета.Ru 07:48
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на решение бывшего полузащитника сборной России Александра Самедова завершить карьеру игрока, передает RT.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 09:59, Вашингтон
Армия и оружие
Украинские Ил-76 уничтожены в Ливии
Напомним, что 27 июля военный эксперт Бабак Тагхвэ сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С» Ливии сбил беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства, управляемый силами правительства национального единства, который направлялся на авиабазу Аль Джафра для уничтожения Ил-76 ТД с грузом для Ливийской национальной армии.
Обновлено 27 июля в 21:09
Авто
В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107
В 1979 году Волжский автозавод выпустил первый и единственный экземпляр ВАЗ-2106 с необычным передком в стиле «семерки».
Обновлено вчера в 21:30
Политика
На Украине арестовали российский танкер
Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:47
Политика
В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России
Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.
Обновлено в 02:36
Авто
Показана базовая версия купе и кабриолета Porsche 911 Carrera
Линейка автомобилей Porsche 911 расширяется, поскольку компания начала рассекречивать базовые версии Carrera купе и кабриолет.
Обновлено вчера в 23:10
Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 168 рублей.
Обновлено в 09:23
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Общество
В Сочи появились пятисантиметровые летающие тараканы
На улицах Сочи появились американские тараканы — одни из самых больших в мире. Об этом сообщает Сочинский национальный парк.
Обновлено в 05:51
Футбол
«Спартаку» ошибочно не дали пенальти в матче с «Тамбовом»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о ключевых судейских эпизодах в матче «Тамбов» — «Спартак» (2:0). — В моменте с попаданием мяча в руку Килину должен быть пенальти и желтая карточка.
Обновлено в 07:57
Политика
В Госдуме оценили готовность Киева к переговорам по транзиту газа
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя слова представителя президента Украины в правительстве Андрея Геруса о возобновлении переговоров с РФ по транзиту газа, подчеркнул, что Москва всегда была готова к обсуждению конкретных условий.
Обновлено вчера в 15:15
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Обновлено в 02:57
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 09:06
Кино
Дочь Брюса Ли возмутило то, как Тарантино изобразил ее отца
Американская актриса Шеннон Ли, дочь Брюса Ли, раскритиковала фильм "Однажды в Голливуде" за то, как Квентин Тарантино изобразил ее отца, сообщает The Independent.
Обновлено в 08:17
Экономика
Переход «Яндекса» государству аналитики считают неизбежным
В аналитической записке, подготовленной экспертами компании, отмечается, что инициатива депутата Госдумы РФ Антона Горелкина («Единая Россия») — это элемент государственного давления на «Яндекс» накануне предстоящих переговоров, сообщает Forbes.
Обновлено в 04:59
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика
Генпрокуратура начинает массовые проверки пенсионных фондов
Уже в августе Генеральная прокуратура России начнёт проводить массовые проверки в пенсионных фондах страны.
Обновлено в 08:51
Кино
Джейсон Момоа отомстит за убийство жены
Актёру досталась роль мужчины, который поклялся отомстить виновным в смерти его жены.
Обновлено в 05:25
Кино
Машков рассказал о возможном возвращении в кино
Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, при каких условиях он вернется к съемкам в кино.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Инна Воловичева поделилась фото в купальнике
В 2009 году Инна Воловичева стала участницей передачи "Дом-2", и даже вес в 115 килограмм не помешал ей обрести свою долю известности.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
Лободе на концерте Rammstein позавидовала Бондарчук
Украинскую певицу Светлану Лободу заметили на концерте группы Rammstein, где исполнительница якобы прошла вместе со своей дочерью в ложу вокалиста и лидера коллектива Тиля Линдеманна, пишет Teleprogramma.pro.
Обновлено в 07:45
Политика
Команда Зеленского рассказала о своем способе возвращения Крыма
Ранее сообщалось о том, что в Крыму назвали план Зеленского по «возвращению» полуострова отработкой западного заказа.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Валерий Лимаренко доложил Путину о темпах развития Сахалина
Для решения квартирного вопроса власти Сахалинской области, доложил Лимаренко, приняли решение увеличить объемы жилищного строительства вдвое.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
Украинский генерал призвал создать ракеты для удара по Москве
15 июля бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил о способности украинских крылатых ракет «Нептун» уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Разбивший машину Земфиры фанат объяснил свой поступок
Разбивший автомо,иль певицы Земфиры в Москве молодой человек, объяснил свой поступок, пишет Vesti.ru.
Обновлено в 09:15
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Космос
NASA назвало причину возникновения частых землетрясений на Земле
Ученые NASA назвали причину возникновения частых и разрушительных землетрясений на Земле.
Обновлено 27 июля в 22:31
Политика
Мужа Жасмин объявили в международный розыск
МВД Молдавии объявило в национальный и международный розыск депутата парламента и бизнесмена Илана Шора, который известен еще как супруг российской певицы Жасмин.
Обновлено в 08:46