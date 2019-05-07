Самедов выбыл на 20 дней и может пропустить остаток сезонаSport24.ru 10:42

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал состояние здоровья футболистов самарской команды. По словам функционера, полузащитник Александр Самедов, вероятнее всего, пропустит остаток сезона.

Самедов выбыл на 20 дней и может пропустить остаток сезона

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