Футбол

Самедов выбыл на 20 дней и может пропустить остаток сезонаSport24.ru 10:42

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал состояние здоровья футболистов самарской команды. По словам функционера, полузащитник Александр Самедов, вероятнее всего, пропустит остаток сезона.
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Самедов выбыл на 20 дней и может пропустить остаток сезона

Sport24.ru10:42

Александр Шикунов: «Самедов выбыл до конца сезона, Джано может восстановиться к игре с „Ахматом“»

Спорт-Экспресс10:00

Самедов может пропустить остаток сезона

Sport.ru11:29

Александр Шикунов: «У Жано не такая серьезная травма»

Матч ТВ09:43

Шикунов: Самедов выбыл до конца сезона, а Джано успеет восстановиться быстрее

Чемпионат08:40

Футболисты «Крыльев Советов» Александр Самедов и Джано Ананидзе выбыли до конца сезона

КП - Самара09:58

Футболисты «Крыльев Советов» Самедов и Ананидзе не сыграют до конца сезона

ТАСС08:06
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