Футбол
Vprognoze.ruСамедов возобновил карьеру и перешел в «Знамя»
Российский футболист Александр Самедов возобновил карьеру. Футболист продолжит карьеру в клубе любительской футбольной лиги «Знамя». Дебют Самедова за «Знамя» состоится 7 сентября в матче против «Витязя» из Подольска.
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Политика
Гончарук прибыл на встречу Зеленского с депутатами «Слуги народа»
Заместитель председателя офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук присутствует на встрече Владимира Зеленского с новоизбранными депутатами от партии «Слуга народа», которая проходит вечером 28 августа.
REGNUM вчера в 11:52
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Музыка
Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
Российская газета 04:23
Экономика
Во 2-м квартале выручка АФК «Система» выросла на 9,6%
Лесопромышленный холдинг Segezha Group во 2-м квартале нарастил выручку на 17,2% - до 15,5 млрд рублей, OIBDA компании увеличилась на 44,8% и составила 3,8 млрд рублей.
Финмаркет 04:54
Кино
Умер 54-летний актер Александр Числов
Passion.ru 06:10
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Политика
Министры ЕС обсудят безопасность судоходства в Ормузском проливе
В четверг в Финляндии, которая председательствует в ЕС, проходит неформальная встреча министров обороны европейских стран, на которой планируется обсудить вопросы гибридных угроз, влияние новых технологий и климата на безопасность, а также морскую безопасность.
РИА Новости 03:17
Политика
В Раде подтвердили скорый обмен Сенцова
Депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз заявил, что обмен заключенными между Россией и Украиной должен остаться в пятницу, 30 августа.
Газета.Ru 04:53
Политика
Меркель и Путин обсудили транзит газа и «нормандский формат»
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, говорится в сообщении правительства ФРГ.
Коммерсантъ 06:07
Политика
Порошенко считает новую должность Шуфрича издевательством
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что избрание представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича лидером комитета Верховной рады по свободе слова - не что иное, как издевательство над журналистикой и свободой слова.
Газета.Ru 05:52
Футбол
Игрок «Валенсии» выбыл на долгий срок из-за травмы
Защитник «Валенсии» Кристиано Пиччини получил травму во время тренировки команды.
Матч ТВ 01:18
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с украинскими диверсантами
В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 06:06
Политика
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 27 августа в 11:48
Гаджеты
Redmi представил новые смартфоны Redmi Note 8 Pro и Note 8
Вторая модель Redmi Note 8 Pro уже создана на базе процессора MediaTek G90T и компания позиционирует смартфон как игровой, а для этого в аппарат установили жидкостное охлаждение.
Astera 04:53
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
Известия 04:50
Происшествия
Тело погибшей в Турции девочки отправят в Петербург в пятницу
Тело погибшей на отдыхе в турецком отеле 12-летней Алисы будет доставлено в Петербург в пятницу, сообщил отец девочки Андрис Лейкуцис.
РИА Новости 03:30
Энергетика
Чистая прибыль «Газпрома» за I полугодие выросла на 32,4%
Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей.
ТАСС 03:35
Космос
В созвездии Девы обнаружили планету в три раза массивнее Юпитера
Как отмечают американские исследователи, если бы эта планета была помещена в Солнечную систему, то совершала бы колебания по орбите от Марса и пояса астероидов до области за пределами Нептуна.
Planet Today вчера в 12:51
Общество
Губернатор Флориды ввёл режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»
Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис ввёл режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан».
RT на русском вчера в 19:15
Политика
Генпрокурор Украины Луценко написал заявление об отставке
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке.
Российская газета 05:24
Финансы
Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти
По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru вчера в 17:46
Армия и оружие
Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:30
Футбол
«Рома» согласовала сделку по Смоллингу
Сообщается, что «Рома» договорилась о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга.
Soccer.ru 05:37
Политика
Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией
В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
REGNUM вчера в 05:30
Футбол
«ПСЖ» заплатит «Реалу» 13 млн евро за Наваса
Навас перешел в «Реал» из «Леванте» в 2014 году, сумма трансфера составила 10 млн евро. Ареола является воспитанником парижского клуба.
Sport24.ru вчера в 21:21
Спорт
Российская гимнастка решила выступать за Грузию
Взгляд.ру 01:35
Политика
Конте принял мандат на формирование нового правительства Италии
Президент Италии Серджо Маттарелла поручил Джузеппе Конте приступить к формированию нового правительства.
ТАСС 04:44
Общество
Анатолий Пахомов заявил, что уходит с поста мэра Сочи
В четверг мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил, что не будет участвовать в выборах главы города, которые пройдут в начале сентября.
Российская газета 04:36