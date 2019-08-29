Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruСамедов возобновил карьеру и перешел в «Знамя»

Российский футболист Александр Самедов возобновил карьеру. Футболист продолжит карьеру в клубе любительской футбольной лиги «Знамя». Дебют Самедова за «Знамя» состоится 7 сентября в матче против «Витязя» из Подольска.
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Александр Самедов
Российский футболист
Бывший российский футболист, полузащитник, игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и четырёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
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