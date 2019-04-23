Самедов вернулся в общую группу «Крыльев Советов»РИА Новости вчера в 10:03

Александр Самедов оправился от травмы и вернулся к тренировкам в общей группе футболистов "Крыльев Советов", сообщается на официальном сайте самарского клуба.

Политика Ким Чен Ын отказался попробовать каравай Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.

Происшествия В мэрии Якутска проводят обыски Правоохранительные органы проводят обыски в управлении физической культуры и спорта мэрии Якутска, сообщил РИА Новости помощник главы города Алексей Толстяков.

Общество Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).

Общество Майские праздники внесут коррективы в график выплаты пенсий Майские праздники внесут коррективы в график выплаты пенсий. Об этом сообщают в региональном отделении Фонда.

Армия и оружие Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море американскую авианосную группировку сигналом для Москвы.

Здоровье Глава кузбасской больницы получит выговор за антисанитарию в палатах По последней информации, в департаменте здравоохранения отреагировали на жалобы и, как сообщают местные СМИ, принято решение уволить старшую медицинскую сестру, а главный врач Ольга Козлова получит выговор.

Политика Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Происшествия Во французском Версале произошел сильный пожар Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.

Происшествия Подростков придавила рекламная конструкция в ТЦ В Екатеринбурге несколько подростков получили ранения после падения на них рекламной конструкции в одном из торговых центров.

Политика Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один Советник победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Общество Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Авто В Монголии стали продавать автомобили Lada «АвтоВАЗ» продолжает расширять экспортную географию своих машин – очередным внешним рынком стала соседняя Монголия.

Экономика Граждан планируется избавить от потерь при смене пенсионного фонда Граждан планируется избавить от потерь при смене пенсионного фонда Система индивидуального пенсионного капитала (ИПК), разработанная Минфином и ЦБ, предполагает кардинальное изменение системы переходов и взимания вознаграждения негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

Экономика Reuters отозвал утверждение об обходе санкций «Роснефтью» «Изменения в статью от 18 апреля были внесены для того, чтобы прояснить, что Reuters не может однозначно определить, были ли произведены платежи в соответствии с предложенным соглашением, также было удалено упоминание о «Еврофинанс Моснарбанке» и уточнено, что эксперты не видят нарушения санкций», — говорится в пояснении агентства.

Технологии «Яндекс» выпустил карту «Яндекс.Плюс» с кэшбэком до 10% Карта может быть кредитной или дебетовой, и дает кэшбэк при пользовании сервисами «Яндекса» до 10% от затрачиваемых средств «Яндекс» презентовал банковскую карту World Mastercard, названную по аналогии с подпиской на сервисы компании «Яндекс.Плюс».

Экономика ВТБ хочет удвоить прибыль за четыре года Новая стратегия ВТБ предполагает увеличение чистой прибыли через четыре года в 1,7 раза — до 310 млрд руб. Для этого банк рассчитывает увеличить число розничных клиентов в полтора раза и удвоить число клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса, следует из слов первого заместителя президента — председателя правления ВТБ Дмитрия Олюнина и сообщения пресс-службы банка.

Хоккей Кубок Стэнли. «Бостон» выиграл у «Торонто» седьмой матч Определился еще один участник четвертьфинала Кубка Стэнли. Им стал "Бостон Брюинз", нанесший поражение "Торонто Мэйпл Ливз" 5:1.

Гаджеты Полная зарядка смартфона может навредить аккумулятору Эксперты рассказали, что зарядка аккумулятора смартфона на все 100% может пойти гаджету не на пользу, а во вред.

Экономика Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 772 млрд рублей Счетная палата Российской Федерации в 2018 году выявила нарушений при использовании бюджетных средств на 772 млрд рублей.

Общество Навигация по каналу имени Москвы начнется в среду "К началу навигации-2019 были выполнены ремонтно-профилактические работы на 25 стратегически важных объектах канала имени Москвы, от которых зависит безопасность судоходства в Центральной России и бесперебойное водоснабжение столицы", - сказал собеседник агентства.

Происшествия Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.

Шоу-бизнес Перед смертью Ирина Цывина светилась от счастья Сын артистки Евгений стал героем ток шоу "Прямой эфир" Андрея Малахова на телеканале "Россия 1". На ней обсуждалось, почему столь скоропостижно ушла из жизни Ирина Цывина.