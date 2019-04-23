Футбол

Самедов вернулся в общую группу «Крыльев Советов»РИА Новости 10:03

Крылья Советов — Урал
25 апреля
в 11:30
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Александр Самедов оправился от травмы и вернулся к тренировкам в общей группе футболистов "Крыльев Советов", сообщается на официальном сайте самарского клуба.
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Самедов вернулся в общую группу «Крыльев Советов»

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