Футбол
Самедов вернулся в общую группу «Крыльев Советов»РИА Новости 10:03
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Александр Самедов оправился от травмы и вернулся к тренировкам в общей группе футболистов "Крыльев Советов", сообщается на официальном сайте самарского клуба.
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