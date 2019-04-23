Футбол
Самедов вернулся в общую группу «Крыльев Советов»РИА Новости вчера в 10:03
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Александр Самедов оправился от травмы и вернулся к тренировкам в общей группе футболистов "Крыльев Советов", сообщается на официальном сайте самарского клуба.
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Самедов вернулся в общую группу «Крыльев Советов» в преддверии матча с «Уралом»
Sport24.ruвчера в 10:57
Александр Самедов готовится к матчу «Крыльев Советов» с «Уралом» в общей группе
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