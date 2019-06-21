Самедов уходит из «Крыльев Советов»Газета.Ru 14:56

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов покинул самарский клуб "Крылья Советов" в связи с истечением срока контракта. Об этом 34-летний игрок сообщил ТАСС.

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Генеральный директор самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Виталий Шашков заявил, что полузащитник Александр Самедов покинет клуб этим летом, передает "РИА Новости". Об этом Шашков рассказал по телефону. "Контракт Самедова закончился, мы его не продлевали", - сказал Виталий.

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