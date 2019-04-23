Футбол
Самедов тренируется в общей группе «Крыльев Советов»Евро-футбол.ру 10:34
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов во вторник тренировался в общей группе, сообщает пресс-служба самарского клуба. Напомним, в недавней игре против "Рубина" Самедов получил повреждение, из-за которого пропустил встречу с "Динамо". В ближайший четверг, 25 апреля, самарцы примут "Урал".
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