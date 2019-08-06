Футбол

Самедов станет генеральным директором «Олимпа»Газета.Ru 08:32

Спортивным директором станет Кирилл Котов, который занимал эту должность в московском "Локомотиве". В 2018 году "Олимп" стал первым среди любительских клубов. Команда также стала обладателем Кубка России среди кроманд третьего дивизиона.
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Самедов станет гендиректором химкинского «Олимпа»

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Александр Самедов
Российский футболист
Бывший российский футболист, полузащитник, игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и четырёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
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