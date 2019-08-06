Футбол
Самедов станет генеральным директором «Олимпа»Газета.Ru 08:32
Спортивным директором станет Кирилл Котов, который занимал эту должность в московском "Локомотиве". В 2018 году "Олимп" стал первым среди любительских клубов. Команда также стала обладателем Кубка России среди кроманд третьего дивизиона.
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