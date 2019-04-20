Футбол

Самедов стал послом финала Лиги Европы в БакуSports.ru 03:42

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов назначен послом финала Лиги Европы. 34-летний экс-хавбек сборной России стал послом матча, который пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку. В качества посла Самедов примет участие в туре кубка Лиги Европы 20-21 апреля в Москве.
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Самедов стал послом финала Лиги Европы

Sport24.ru03:08

Самедов стал послом финала Лиги Европы

Чемпионат02:58

Самедов стал послом финала Лиги Европы

Soccer.ruвчера в 18:33

Самедов стал послом финала Лиги Европы в Баку

Sports.ru03:42

Самедов стал послом финала Лиги Европы

Газета.Ruвчера в 18:50

Самедов стал послом финала Лиги Европы в Баку

Бомбардир.ру04:19

Самедов стал послом финала Лиги Европы

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Александр Самедов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник самарских «Крыльев Советов». Бывший игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и трёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
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