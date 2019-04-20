Футбол
Самедов стал послом финала Лиги Европы в БакуSports.ru 03:42
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов назначен послом финала Лиги Европы. 34-летний экс-хавбек сборной России стал послом матча, который пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку. В качества посла Самедов примет участие в туре кубка Лиги Европы 20-21 апреля в Москве.
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