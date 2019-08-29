Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUСамедов стал игроком российской команды из четвертого дивизиона

«Знамя» выступает в четвертом дивизионе. Ранее футболист опроверг сообщения о переговорах с клубом первенства ФНЛ «Олимп» о работе на посту генерального директора. В конце июля Самедов объявил о завершении карьеры.
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Самедов вернулся в футбол. Посмотрите, в каком атмосферном месте он будет играть

Sports.ruвчера в 19:00

Самедов стал игроком российской команды из четвертого дивизиона

Sport24.ruвчера в 17:26

Самедов стал игроком российской команды из четвертого дивизиона

Sportbox.RUвчера в 18:06

Самедов стал игроком российской команды из четвертого дивизиона

Матч ТВвчера в 18:06

Самедов стал одноклубником Павлюченко, Шешукова и Янбаева

Советский спортвчера в 18:29

Самедов продолжит карьеру в четвертом дивизионе

Спорт-Экспрессвчера в 17:56

«Знамя» из Ногинска объявило о подписании Самедова

Чемпионатвчера в 17:54
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 01:42, Вашингтон
ЖКХ

Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре превысил семь метров

РИА Новости вчера в 21:33
Политика

Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение пересмотреть программу финансирования военной помощи Украине, передает Politico со ссылкой на источник.
Газета.Ru 01:28
Политика

Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией

Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Здоровье

Третий очаг африканской чумы свиней зафиксирован в Амурской области

Интерфакс - Россия вчера в 06:44
Шоу-бизнес

Экс-солистка «Тутси» поблагодарила Волкову из «Тату» за уход мужа

Пятый канал вчера в 23:14
Футбол

В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. Жеребьевка турнира пройдет 29 августа в Монако.
Газета.Ru 01:29
Общество

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 10 км

Пепловый выброс на высоту до 10 км произошел в четверг из вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
ТАСС 00:09
Армия и оружие

Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России

Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:30
Политика

Белый дом назвал возможные места саммита G7 в 2020 году

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала возможные места для проведения саммита G7 в 2020 году.
Газета.Ru 00:14
Экономика

Эксперты зафиксировали отток средств населения у половины банков в России

Больше половины российских банков за последний год столкнулись с чистым оттоком средств населения: этот показатель растет последние несколько лет и впервые за пять лет превысил 50%, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА» в исследовании, посвященном индексу здоровья банковского сектора (есть у РБК).
РБК 01:00
Политика

Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35

РИА Новости вчера в 18:38
Здоровье

Главный диетолог Минздрава назвал два закона правильного питания

Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.
ТАСС 00:01
Происшествия

Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»

Газета.Ru вчера в 21:06
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Экономика

Росстат заявил о росте бедности в России

В сравнении с I кварталом показатель уменьшился на 1,6% Отмечается, что численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума (что является уровнем бедности) во II квартале 2019 года достигла 18,6 миллионов человек, или 12,7% от всего населения, говорится в материалах статистического ведомства.
MoneyTimes.Ru вчера в 03:45
Политика

Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Политика

Путин перенес полпредство в ДФО на остров Русский

Напомним, в декабре прошлого года Путин подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.
ФАН вчера в 10:40
Шоу-бизнес

Кабмин хочет поручить Бузовой пропаганду безопасности на дорогах

МР7.ру вчера в 11:38
Происшествия

СГК: семьям погибших в Новосибирске рабочих будет оказана помощь

На месте обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске погибли трое работников из состава субподрядной организации, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании.
REGNUM вчера в 22:25
Происшествия

Теневого банкира в Москве осудили за кражу у вкладчиков ₽37 млрд

В Москве огласили приговоры в отношении целой группы, проходившей по делу о хищении 37 млрд руб. у вкладчиков девяти банков.
РБК вчера в 22:00
Политика

Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»

Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
Lenta.ru вчера в 16:11
Происшествия

СК начал проверку смерти 16-летней жительницы Красноярска в Турции

Газета.Ru вчера в 16:52
Общество

В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии

После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Армия и оружие

Посадку Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль сняли на видео

Минобороны опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль, проведенной в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
РИА Новости вчера в 22:27
Политика

Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины

Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru вчера в 01:31
Футбол

«Наполи» просит Икарди принять решение до 30 августа

На случай, если Икарди откажется от перехода в «Наполи», неаполитанцы готовы пподписать экс-нападающего «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте.
Бомбардир.ру 00:51
Происшествия

Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек

Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.
РИА Новости вчера в 22:38
Авто

Вэн Volkswagen T6.1 придёт в Россию в 2020 году

В российском представительстве компании Драйв выяснил, что на нашем рынке T6.1 появится ориентировочно в первой половине 2020-го.
Драйв вчера в 11:28
Экономика

Росстат назвал объем теневой экономики России

Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой стало плохо на «Новой волне», вызвали «скорую»

Суть событий 01:26
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Александр Самедов
Российский футболист
Бывший российский футболист, полузащитник, игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и четырёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
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