Футбол
Sportbox.RUСамедов стал игроком российской команды из четвертого дивизиона
«Знамя» выступает в четвертом дивизионе. Ранее футболист опроверг сообщения о переговорах с клубом первенства ФНЛ «Олимп» о работе на посту генерального директора. В конце июля Самедов объявил о завершении карьеры.
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Самедов вернулся в футбол. Посмотрите, в каком атмосферном месте он будет играть
Sports.ruвчера в 19:00
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Космос
Пассажир самолета снял на видео НЛО в небе над Мексикой
iReactor вчера в 15:58
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
РИА Новости вчера в 18:38
Происшествия
В ЕАО восстановили движение по размытой дождем трассе
Восстановлено движение на 2113 километре федеральной автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Хабаровск в районе села Партизанского в Еврейской автономной области.
Российская газета вчера в 23:27
Политика
На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»
Российская газета вчера в 16:55
Авто
На тестах замечена гибридная версия кроссовера Kia XCeed
Компания KIA готовит к выпуску гибридную версию нового компактного кроссовера KIA XCeed.
Автоновости дня вчера в 06:00
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Политика
Песков прокомментировал сообщения о продавшей Путину мороженое женщине
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, была ли продавшая Владимиру Путину мороженое на МАКС-2019 женщина той же самой, что продала президенту России мороженое на МАКС-2017.
Журналистская правда вчера в 07:55
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ вчера в 02:28
Армия и оружие
Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу
Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
Армия и оружие
12 боевых самолетов приземлились на автомагистраль в Татарстане
Московский Комсомолец вчера в 10:33
Наука
Орнитологи определили смысл вороньего карканья
Вороны успешно справились с испытаниями. Ученые убеждены, что черные вороны могут каркать сознательно, обучать их было очень легко.
Волга-Медиа 00:04
Футбол
«Сампдория» сделала новое предложение «Зениту» по Ригони
«Сампдория» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони до закрытия летнего трансферного окна в Италии.
Евро-футбол.ру вчера в 17:27
Экономика
Раскрыт объем секретных расходов России
В 2017 году расходы России на вооружение и продукты интеллектуальной собственности составили 4,85 трлн рубелей.
Piter.tv вчера в 04:08
Культура
«Я очень волновалась»: София Ротару возобновила выступления в России
София Ротару девять месяцев отказывалась от любых выступлений в России.
Комсомольская правда вчера в 14:10
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины
Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru вчера в 01:31
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости вчера в 06:19
Космос
Кабмин установил порядок создания фонда данных зондирования Земли
Глава российского правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, направленные на формирование порядка создания и ведения фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса.
News.ru 27 августа в 04:55
Авто
BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6
BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.
SpeedMe 27 августа в 23:22
Происшествия
Трех человек задержали в Новосибирске по делу об обрушении здания
Следственный комитет РФ сообщает о задержании трех человек в рамках уголовного дела об обрушении здания в Новосибирске, где ранее в среду под завалами погибли три человека.
Политика Сегодня вчера в 10:55
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган в третий раз стал отцом
Актер Эммануил Виторган (79) поделился радостной новостью с поклонниками. В знаменитом семействе пополнение.
Lisa.ru вчера в 06:00
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тутси» поблагодарила Волкову из «Тату» за уход мужа
Пятый канал вчера в 23:14
Общество
Две войны: россияне путают даты Второй мировой и Великой Отечественной
Только треть россиян может правильно назвать дату начала Второй мировой войны, а каждый второй считает, что она началась в 1941 году.
Известия вчера в 17:01
Общество
Режим ЧС объявлен во Владивостоке
Во Владивостоке власти объявили режим ЧС из-за продолжающихся сильных дождей.
Газета.Ru вчера в 07:56
Происшествия
Суд отправил на принудительное лечение напавшего на полицейского на прошлогодней акции в Москве
Тверской суд Москвы постановил направить на принудительное лечение Василия Костылева, обвиняемого в нападении на полицейских ( ч. 1 и 2 ст. 318 УК РФ) в ходе акции протеста против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Москве.
Коммерсантъ вчера в 16:22
Политика
Эксперт рассказал, заинтересована ли Россия в сохранении транзита газа через территорию Украины
Договор о транзите газа между Украиной и Россией заканчивается 31 декабря 2019 года, построить газопровод «Северный поток-2» и прокачать по нему газ РФ не успевает.
Украина.ру вчера в 13:01
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.
РБК вчера в 17:13
Путешествия
ФСБ РФ фиксирует рост потока украинцев в Крым
Погрануправление Федеральной службы безопасности РФ по республике Крым зафиксировало рост числа граждан Украины, пересекающих российскую границу на полуострове.
Московский Комсомолец 27 августа в 23:38
Происшествия
Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов
Газета.Ru вчера в 19:07