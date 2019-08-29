Футбол

Матч ТВМатч ТВСамедов стал игроком российской команды из четвертого дивизиона

«Знамя» выступает в четвертом дивизионе. Ранее футболист опроверг сообщения о переговорах с клубом первенства ФНЛ «Олимп» о работе на посту генерального директора. В конце июля Самедов объявил о завершении карьеры.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Самедов стал одноклубником Павлюченко, Шешукова и Янбаева

Советский спорт18:29

Самедов стал игроком российской команды из четвертого дивизиона

Sport24.ru17:26

Самедов продолжит карьеру в четвертом дивизионе

Спорт-Экспресс17:56

Самедов стал игроком российской команды из четвертого дивизиона

Матч ТВ18:06

Самедов вернулся в футбол. Посмотрите, в каком атмосферном месте он будет играть

Sports.ru19:00

Самедов стал игроком российской команды из четвертого дивизиона

Sportbox.RU18:06

«Знамя» из Ногинска объявило о подписании Самедова

Чемпионат17:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 19:33, Вашингтон
Общество

Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась

Lenta.ru 13:10
Футбол

Гогуа прибыл в Москву для подписания контракта с ЦСКА

Metaratings 09:52
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка

Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru 07:11
Культура

Умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй

Джазовая певица Нэнси Холлоуэй умерла во Франции в возрасте 86 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на её попечителя Кристофа Мути.
RT на русском 16:35
Армия и оружие

Разработчик раскрыл особенности катапультного кресла Су-57

Катапультное кресло истребителя пятого поколения Су-57 получило новую автоматику, которая позволяет гарантированно спасать летчика в более сложных, чем ранее, ситуациях.
ТК Звезда 05:24
Политика

В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Единоборства

Украинец Ломаченко назвал себя лучшим боксером мира

Sport24.ru 04:13
Кино

Кинопремьеры недели: «Тачка на миллион» и «Я иду искать»

Псковское агентство информации 10:02
Политика

Песков объяснил покупку мороженого Путиным у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на комментарии журналистов о том, что на авиасалоне МАКС-2019 Владимир Путин купил мороженое у той же самой продавщицы, что и в прошлом году.
Накануне.Ru 07:54
Происшествия

Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов

Газета.Ru 19:07
Музыка

Билли Айлиш проспала премию MTV VMA и дала первый концерт в Москве

Salt Mag 04:55
Здоровье

На Ставрополье телемедицина помогает точному диагностированию

Одной из первых обсудили тему развития в регионе телемедицины.
Ставропольская правда 07:48
Общество

С водохранилищ Владивостока сбрасывают воду

АиФ Владивосток вчера в 18:51
Происшествия

В Новосибирске завершили разбор завалов после обрушения стены

Спасатели завершили разбор завалов и аварийно-спасательные работы на месте обрушения стены насосной станции в Новосибирске.
ТАСС 11:21
Общество

Мосгорсуд признал законным отказ мэрии в проведении акции 31 августа

Коммерсантъ 09:50
Политика

Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль

Утром в среду, 28 августа, стало известно, что руководство Китая отказало кораблю Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в посещении китайского портового города Циндао в ближайшие дни.
Аргументы недели 00:57
Экономика

«Фосагро»: инвесторы ждут новой дивидендной политики

Инвесторы ждут дня инвестора 25 сентября, где «ФосАгро» представит не только стратегию до 2025 года, но и новую дивидендную политику.
ПРАЙМ 09:58
Космос

На Байконур прибыли зарубежные спутники для запуска ракетой «Протон-М»

Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический Mission Extension Vehicle-1, запуск которых ракетой-носителем "Протон-М" намечается на 30 сентября, доставлены на космодром Байконур, сообщила в среду компания International Launch Services.
РИА Новости 13:15
Политика

Королева одобрила приостановку работы парламента Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II одобрила запрос премьер-министра страны Бориса Джонсона на приостановку работы парламента до 14 октября.
Газета.Ru 12:53
Политика

В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.
РИА Новости 13:34
Армия и оружие

Солдаты бундесвера остались без обуви, сообщили немецкие СМИ

РИА Новости 19:04
Общество

Тропический шторм «Дориан» в Атлантическом океане усилился до урагана

Тропический шторм «Дориан», зафиксированный в Атлантическом океане, усилился и стал ураганом.
RT на русском 14:26
Наука

В Эфиопии нашли череп древнейшего вида австралопитеков

Международная группа палеонтологов и геологов нашла хорошо сохранившийся череп анамского австралопитека — самого древнего известного вида австралопитеков.
Индикатор 14:53
Общество

Средние траты россиян на сборы детей к школе за два года выросли вдвое

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители России в среднем тратят или готовы потратить в текущем году на подготовку ребенка к школе 26986 руб. Эта цифра с 2017 года выросла более чем вдвое (тогда средние траты на сбор ребенка в школу составляли 12745 руб.).
РБК 07:49
Футбол

«Барселона» представит Неймара в четверг

Pravda.Ru 07:10
Религия

Православные туляки отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Сегодня православные христиане по всему миру отмечают Успение Пресвятой Богородицы.
Молодой коммунар 06:13
Происшествия

Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Финансы

Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года

Минэкономразвития РФ ожидает среднегодовой курс национальной валюты выше 70 рублей за $1 лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель, и не ранее 2023 года.
ТАСС 13:00
Авто

Руководство Opel подтвердило возвращение марки на российский рынок

Марка Opel вернется на российский рынок в четвертом квартале 2019 года.
Автоновости дня 09:21
Политика

В Южной Осетии сообщают о провокациях со стороны Грузии

Осетия-Ирыстон 13:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Самедов
Российский футболист
Бывший российский футболист, полузащитник, игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и четырёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное