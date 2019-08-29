«Знамя» выступает в четвертом дивизионе. Ранее футболист опроверг сообщения о переговорах с клубом первенства ФНЛ «Олимп» о работе на посту генерального директора. В конце июля Самедов объявил о завершении карьеры.

Самедов стал игроком российской команды из четвертого дивизиона

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