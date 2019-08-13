Футбол
Самедов провел отпуск на Украине в компании ВоронинаМатч ТВ 08:22
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов провел летний отпуск в Одессе в гостях у экс-форварда сборной Украины Андрея Воронина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Общество
Минтруд прокомментировал идею о четырехдневной рабочей неделе
Федерация независимых профсоюзов России выступила с идеей ввести в стране четырехдневную рабочую неделю, сославшись на статью 102 Трудового кодекса о режиме гибкого рабочего времени.
Обновлено в 09:05
Экономика
Хасис объяснил разницу в ставках кредитов Сбербанка в Чехии и России
Первый зампред Сбербанка Лев Хасис на своей странице в Facebook объяснил разницу в стоимости кредитов банка в Чехии и в России.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Обновлено в 02:35
Политика
Reuters назвал нового посла США в России
Президент США Дональд Трамп планирует назначить новым послом в России Стивена Бигана.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Петербургские подростки из АУЕ избили прохожего за замечание
Утром 13 августа два подростка избили прохожего у дома 26 по Кирочной улице в ответ на замечание, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 07:39
Финансы
Bloomberg заметил в укреплении доллара угрозу экономике США
Стремительный рост доллара наносит урон американской экономике, что в ближайшем будущем может вызвать рецессию, предупреждают аналитики Bloomberg.
Обновлено в 03:09
Политика
Замглавы МВД Киргизии уволили за «предательство интересов страны»
Замглавы МВД Киргизии Курсан Асанов освобожден от исполнения профессиональных обязательств.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Девушке, которую избил полицейский при задержании, грозит суд
Дарья Сосновская, получившая сильный удар в живот от полицейского во время задержания после согласованного митинга на проспекте Сахарова, может быть привлечена за нарушение порядка проведения митинга.
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
В Минобороны Украины заподозрили Россию в планах нанести ядерные удары
В главном управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили о возможном подготовке к использованию российской стороной нестратегических ядерных боезарядов в Крыму.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В День ВДВ один мурманский десантник убил другого
Обновлено в 04:44
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Футбол
«Левадия» расторгла контракт с россиянином, высланным из Эстонии
Эстонский футбольный клуб «Левадия» расторг контракт с российским нападающим Евгением Кабаевым.
Обновлено в 07:20
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Песков прокомментировал заявление Трампа о ракетных разработках США
Слова президента США Дональда Трампа о ракетных разработках Вашингтона не стали новостью для Кремля, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»
Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено вчера в 15:21
Авто
Mitsubishi Xpander опередил по продажам Toyota Rush
Обе модели: Toyota Rush и Mitsubishi Xpander были представлены в Индонезии в 2017 году. И сразу они получили небывалую популярность.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Людей в Архангельской области вывозят подальше от военного полигона
Людей, судя по информации, должны вывезти поездом в четыре утра 14 августа, чтобы в течение двух последующих часов рядом с военным полигоном никого не было.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Фигуранта «дела 27 июля» режиссера Васильева снова положили в больницу
Телережиссер Дмитрий Васильев, который стал одним из фигурантов "дела 27 июля" и которого госпитализировали после допроса 10 августа, на который ему не разрешили взять инсулин, снова попал в больницу.
Обновлено в 06:54
Футбол
Ракицкий опубликовал видео со словами Дзюбы «Россия и Украина — братья»
На видео, опубликованном в Instagram Ракицкого, Дзюба подошёл к украинцу и сказал: «Россия и Украина — братья!»
Обновлено в 09:59
Политика
Песков заявил, что Путин обращает внимание на акции протеста в Москве
Российский лидер Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:35
Религия
Праздник «Три Спаса» отпразднуют на Юго-Западе Москвы
14 августа в 15:00 в ландшафтном парке «Южное Бутово» на Юго-Западе Москвы отметят сразу три крупных православных праздника: Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы.
Обновлено в 09:00
Космос
На орбите кометы Чурюмова–Герасименко обнаружен неизвестный объект
На снимках кометы 67P/Чурюмова–Герасименко, полученных камерой OSIRIS на борту космического аппарата Европейского космического агентства «Rosetta», замечен объект диаметром примерно 4 метра, который, вероятно, вырвался с поверхности ледяной гостьи и оставался на ее орбите как минимум до 23 октября 2015 года.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Премьер Грузии назвал объем потерь туристического сектора
Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассказал об убытках, которые понесла страна после приостановки авиасообщения с Россией.
Обновлено вчера в 08:42
Общество
Опубликован список самых востребованных профессий в России
ВНИИ труда Министерства труда опубликовал список самых востребованных профессий в России в 2019 году.
Обновлено в 07:25
Происшествия
На Черноморском побережье Краснодарского края загорелся лес
Лес горит в районе бухты Инал на Черноморском побережье Краснодарского края, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщает ГУМЧС по региону.
Обновлено в 09:15