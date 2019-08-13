Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов провел летний отпуск в Одессе в гостях у экс-форварда сборной Украины Андрея Воронина.

Самедов провел отпуск на Украине в компании Воронина

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