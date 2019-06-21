Футбол

Самедов покинул «Крылья Советов»RT на русском 12:29

Самедов пополнил состав «Крыльев Советов» в январе 2019 года на правах свободного агента. В составе самарского коллектива 34-летний хавбек провёл девять матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Ранее «Урал» объявил о трансфере футболиста «Анжи» Никиты Чистякова.
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Самедов покинул ФК «Крылья Советов»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов покинул самарский клуб "Крылья Советов" в связи с истечением срока контракта. Об этом 34-летний игрок сообщил ТАСС.
ТАСС12:02

Подробнее о событии

У Самедова есть предложения из России и от иностранных клубов

Советский спорт15:14

Александр Самедов: «С „Крыльями“ расстались. С ближайшее время решу по будущему»

Спорт-Экспресс12:46

«Крылья» рассказали, почему Самедов покинул команду

Матч ТВ15:29

Александр Самедов: «Есть варианты продолжения карьеры и в РПЛ, и за границей»

Sports.ru15:07

«Крылья Советов» не связывают уход футболиста Самедова с его игрой

ТАСС14:47

Самедов еще не решил, продолжит ли карьеру после ухода из «Крыльев»

РИА Новости12:40

Самедов: «У меня есть варианты продолжения карьеры и в РПЛ, и за границей»

Sport24.ru14:14
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Intel намерена снизить цены на свои процессоры

По данным зарубежного ресурса DigiTimes, компания Intel пока не может конкурировать с процессорами AMD Ryzen 3000, и для того, чтобы не потерять потенциальных покупателей, было решено снизить цены на настольные CPU.
Обновлено в 12:21
Общество

Дроздов опроверг «скандальный уход» из «В мире животных»

Обновлено в 17:49
Экономика

Траты на женский «пляжный набор» за год снизились в РФ на 5% - 5,55 тыс руб - исследование

Аналитики изучили траты россиян на популярные товары для пляжного отдыха, сравнив их с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 20:15
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Наука

Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще

Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено в 16:07
Космос

Источник сообщил о переносе запусков кораблей США Starliner к МКС

Запуск беспилотного корабля США Starliner к Международной космической станции (МКС) перенесли с 17 августа на 17 сентября, а пилотируемого — с 1 на 30 ноября.
Обновлено в 20:43
Происшествия

Экс-главу Раменского района снова арестовали

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге

Обновлено в 10:16
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Слон напал на работника канадского зоопарка

Обновлено в 21:00
Авто

Hyundai заняла лидирующие позиции в рейтинге качества J.D. Power

Обновлено вчера в 05:04
Наука

Оказывается, нарвалы и белухи могут скрещиваться

Недавно стало понятно, что, несмотря на разделение на два вида между нарвалами и белухами еще пять миллионов лет назад, представителей этих видов продолжали скрещиваться между собой какое-то время.
Обновлено в 03:28
Политика

Захарова отреагировала на ситуацию с Грузией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на ситуацию в Грузии, где началось внутреннее противостояние оппозиции и действующих властей, а также на запрет полетов российских авиакомпаний в эту страну.
Обновлено в 17:23
Политика

Медведев отметил сближение позиций России и Белоруссии по интеграции

Обновлено в 11:46
Футбол

Сульшер согласился отпустить Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер дал согласие на продажу полузащитника команды Поля Погба.
Обновлено в 11:56
Политика

Huawei подала иск к министерству торговли США

Китайская компания Huawei подала иск в суде США к министерству торговли этой страны, требуя вернуть изъятое телекоммуникационное оборудование, которое находится на Аляске, сообщает в субботу агентство Блумберг.
Обновлено в 20:45
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Общество

Фермер из ЮАР изучил в Бурятии возможность для работы и жизни

На минувшей неделе в Бурятию приезжал представитель крупнейшей и старейшей фермерской ассоциации из ЮАР «Трансвааль» Иоханн Дю Туа, чтобы узнать, можно ли в республике жить и работать в сельском хозяйстве.
Обновлено в 19:15
Кино

Первый канал перенес премьеру документального фильма о Чернобыле

В пресс-службе Первого канала сообщили, что для фильма было собрано большое количество материала, обработка которого потребовала большего времени, чем планировалось ранее.
Обновлено в 18:50
Общество

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В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию.
Обновлено в 14:44
Общество

Роскосмос разработал кодекс поведения для космонавтов

Роскосмос разработал кодекс профессиональной этики космонавтов, говорится в проекте кодекса, опубликованном на сайте нормативных правовых актов Российской Федерации.
Обновлено в 12:54
Космос

Для ракеты «Ангара-А5В» разработают модернизированные разгонные блоки

Отмечается, что для «Ангары-А5В» будут использоваться модернизированные разгонные блоки с увеличенной заправкой топлива — кислородно-керосиновый ДМ-УЗ и кислородно-водородный КВТК-УЗ.
Обновлено в 19:35
Политика

Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому

"На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", — приводит слова Коломойского портал "Новое время".
Обновлено в 12:47
Политика

Помпео пригрозил Тегерану новыми мерами

Американский госсекретарь Майк Помпео пригрозил Тегерану дополнительными мерами. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.
Обновлено в 18:51
Авто

Официально представлен глобальный кроссовер Kia Seltos

Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который в том числе приедет и в Россию.
Обновлено вчера в 03:32
Шоу-бизнес

Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу

Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.
Обновлено в 06:58
Экономика

Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка»

Владельцем магазина для дипломатического корпуса, как указано в сопроводительных документах к постановлению, является российское юридическое лицо, включенное в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли в соответствии с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.
Обновлено в 11:54
Хоккей

Драфт новичков НХЛ с участием российских игроков состоится в Ванкувере

Церемония драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пройдет на "Рождерс-Арене" в канадском Ванкувере 21 и 22 июня.
Обновлено вчера в 17:20
Шоу-бизнес

Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет

В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено в 18:14
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Александр Самедов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник самарских «Крыльев Советов». Бывший игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и трёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
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