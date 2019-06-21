Самедов покинул «Крылья Советов»RT на русском 12:29

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов покинул самарский клуб "Крылья Советов" в связи с истечением срока контракта. Об этом 34-летний игрок сообщил ТАСС.

с чего всё началось

Самедов пополнил состав «Крыльев Советов» в январе 2019 года на правах свободного агента. В составе самарского коллектива 34-летний хавбек провёл девять матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Ранее «Урал» объявил о трансфере футболиста «Анжи» Никиты Чистякова.

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