Футбол
Самедов покинул «Крылья Советов»RT на русском вчера в 12:29
Самедов пополнил состав «Крыльев Советов» в январе 2019 года на правах свободного агента. В составе самарского коллектива 34-летний хавбек провёл девять матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Ранее «Урал» объявил о трансфере футболиста «Анжи» Никиты Чистякова.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов покинул самарский клуб "Крылья Советов" в связи с истечением срока контракта. Об этом 34-летний игрок сообщил ТАСС.ТАССвчера в 12:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Александр Самедов: «С „Крыльями“ расстались. С ближайшее время решу по будущему»
Спорт-Экспрессвчера в 12:46
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:49, Вашингтон
Наука
В Китае массово пускают на органы политических заключенных
Китайский трибунал обнаружил, что принудительные извлечения органов совершались в течение многих лет по всему Китаю в значительных масштабах.
Обновлено вчера в 07:18
Политика
«Аэрофлот» с 8 июля полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию
Ранее о закрытии продаж билетов в Грузию с 8 июля отчитались авиакомпании «Победа», Red Wings, S7 и Smartavia.
Обновлено в 01:01
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено вчера в 04:46
Шоу-бизнес
Кэти Холмс шокировала дочь признанием о Томе Крузе
Американская актриса Кэти Холмс сообщила своей дочери Сури, что родила ее не от бывшего мужа Тома Круза, а от другого мужчины.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
В Грузии указ Путина назвали наказанием
Ранее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.
Обновлено в 01:39
Хоккей
«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ
17-летний нападающий системы СКА (Санкт-Петербург) Василий Подколзин был выбран «Ванкувером Кэнакс» под десятым номером драфта НХЛ-2019.
Обновлено вчера в 22:35
Общество
В России вспоминают жертв Великой Отечественной войны
В Москве прошла традиционная акция "Линия памяти" — было зажжено 1 418 свечей, которые символизируют каждый день войны.
Обновлено вчера в 17:26
Политика
Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Кравчук обозначил проблему команды Зеленского
Представители президента Украины Владимира Зеленского высказывают разную позицию, им нельзя этого позволять, заявил бывший глава государства Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:50
Финансы
Стоимость биткоина превысила 10000 долларов
В ночь с 21 на 22 июня биткоин преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Это произошло впервые с мая 2018 года.
Обновлено в 00:59
Политика
Пушков оценил обвинения президента Грузии в адрес России
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинившей Россию в организации протестов.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек
Обновлено вчера в 15:21
Шоу-бизнес
Дочь Алсу покорила всех своим талантом
Микелла Абрамова выложила новый пост в Instagram. Поклонники восхищаются талантом восходящей звезды.
Обновлено вчера в 04:11
Шоу-бизнес
Яна Рудковская посмеялась над Миланой Тюльпановой
Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова улетела отдыхать на Мальдивы, однако оставила сына Артемия в Москве с родственниками.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол
Ерохин получил травму в матче с «Ваккером»
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин из-за травмы покинул поле во время контрольного матча с «Ваккером» (6:1). Хавбек получил рассечение головы в момент борьбы за верховой мяч в чужой штрафной на 82-й минуте встречи.
Обновлено вчера в 14:23
Музыка
Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за $21,5 млн
Гитары экс-фронтмена группы Pink Floyd Дэвида Гилмора ушли с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Наука
Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину
Обновлено вчера в 05:16
Политика
NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News
Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Песков назвал беспорядки в Грузии русофобской провокацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами прокомментировал произошедшие накануне провокации в Грузии.
Обновлено вчера в 05:51
Шоу-бизнес
Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова
Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено вчера в 07:32
Музыка
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено вчера в 05:00
Общество
Синоптики: в Башкирии после недолгой жары вновь похолодает
В Башкирии по информации местных синоптиков после недолгой жары вновь похолодает, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 01:39
Общество
Специалистами был вскрыт люк танка Т-34, установленного в Пензе
Сотрудниками литейно-механического завода «МашСталь» был вскрыт заваренный башенный люк танка Т-34, который около 40 лет стоит на улице Карла Маркса у краеведческого музея как часть монумента.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Неизвестные облили мужчину кислотой в Лондоне
Двое неизвестных напали на мужчину в Лондоне и плеснули ему в лицо кислотой, сообщает The Daily Star.
Обновлено вчера в 22:16
Общество
«Тупеют от учебы». Где живут самые несчастные школьники
В умении подготовиться к экзаменам китайские школьники дадут фору сверстникам из любой другой страны.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков
Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Армия и оружие
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
По мнению законодателей, союзники по альянсу зависят от Москвы, поскольку они вынуждены покупать у России запчасти.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Сергей Шнуров переделал арку дома под личный гараж
Жители дома на набережной Фонтанки отвоевали у Сергея Шнурова арку, которую музыкант переоборудовал в гараж. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:14