Футбол

Самедов покинул «Крылья Советов»RT на русском вчера в 12:29

Самедов пополнил состав «Крыльев Советов» в январе 2019 года на правах свободного агента. В составе самарского коллектива 34-летний хавбек провёл девять матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Ранее «Урал» объявил о трансфере футболиста «Анжи» Никиты Чистякова.
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Самедов покинул ФК «Крылья Советов»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов покинул самарский клуб "Крылья Советов" в связи с истечением срока контракта. Об этом 34-летний игрок сообщил ТАСС.
ТАССвчера в 12:02

Подробнее о событии

У Самедова есть предложения из России и от иностранных клубов

Советский спортвчера в 15:14

Самедов: «У меня есть варианты продолжения карьеры и в РПЛ, и за границей»

Sport24.ruвчера в 14:14

Самедов еще не решил, продолжит ли карьеру после ухода из «Крыльев»

РИА Новостивчера в 12:40

Александр Самедов: «Есть варианты продолжения карьеры и в РПЛ, и за границей»

Sports.ruвчера в 15:07

«Крылья Советов» не связывают уход футболиста Самедова с его игрой

ТАССвчера в 14:47

Александр Самедов: «С „Крыльями“ расстались. С ближайшее время решу по будущему»

Спорт-Экспрессвчера в 12:46

«Крылья» рассказали, почему Самедов покинул команду

Матч ТВвчера в 15:29
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Наука

В Китае массово пускают на органы политических заключенных

Китайский трибунал обнаружил, что принудительные извлечения органов совершались в течение многих лет по всему Китаю в значительных масштабах.
Обновлено вчера в 07:18
Политика

«Аэрофлот» с 8 июля полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию

Ранее о закрытии продаж билетов в Грузию с 8 июля отчитались авиакомпании «Победа», Red Wings, S7 и Smartavia.
Обновлено в 01:01
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено вчера в 04:46
Шоу-бизнес

Кэти Холмс шокировала дочь признанием о Томе Крузе

Американская актриса Кэти Холмс сообщила своей дочери Сури, что родила ее не от бывшего мужа Тома Круза, а от другого мужчины.
Обновлено вчера в 10:51
Политика

В Грузии указ Путина назвали наказанием

Ранее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.
Обновлено в 01:39
Хоккей

«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ

17-летний нападающий системы СКА (Санкт-Петербург) Василий Подколзин был выбран «Ванкувером Кэнакс» под десятым номером драфта НХЛ-2019.
Обновлено вчера в 22:35
Общество

В России вспоминают жертв Великой Отечественной войны

В Москве прошла традиционная акция "Линия памяти" — было зажжено 1 418 свечей, которые символизируют каждый день войны.
Обновлено вчера в 17:26
Политика

Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено вчера в 21:35
Политика

Кравчук обозначил проблему команды Зеленского

Представители президента Украины Владимира Зеленского высказывают разную позицию, им нельзя этого позволять, заявил бывший глава государства Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:50
Финансы

Стоимость биткоина превысила 10000 долларов

В ночь с 21 на 22 июня биткоин преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Это произошло впервые с мая 2018 года.
Обновлено в 00:59
Политика

Пушков оценил обвинения президента Грузии в адрес России

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинившей Россию в организации протестов.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек

Обновлено вчера в 15:21
Шоу-бизнес

Дочь Алсу покорила всех своим талантом

Микелла Абрамова выложила новый пост в Instagram. Поклонники восхищаются талантом восходящей звезды.
Обновлено вчера в 04:11
Шоу-бизнес

Яна Рудковская посмеялась над Миланой Тюльпановой

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова улетела отдыхать на Мальдивы, однако оставила сына Артемия в Москве с родственниками.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол

Ерохин получил травму в матче с «Ваккером»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин из-за травмы покинул поле во время контрольного матча с «Ваккером» (6:1). Хавбек получил рассечение головы в момент борьбы за верховой мяч в чужой штрафной на 82-й минуте встречи.
Обновлено вчера в 14:23
Музыка

Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за $21,5 млн

Гитары экс-фронтмена группы Pink Floyd Дэвида Гилмора ушли с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия

В США взорвался нефтеперерабатывающий завод

В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Наука

Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено вчера в 05:16
Политика

NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News

Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.
Обновлено вчера в 22:43
Политика

Песков назвал беспорядки в Грузии русофобской провокацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами прокомментировал произошедшие накануне провокации в Грузии.
Обновлено вчера в 05:51
Шоу-бизнес

Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова

Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено вчера в 07:32
Музыка

Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено вчера в 05:00
Общество

Синоптики: в Башкирии после недолгой жары вновь похолодает

В Башкирии по информации местных синоптиков после недолгой жары вновь похолодает, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 01:39
Общество

Специалистами был вскрыт люк танка Т-34, установленного в Пензе

Сотрудниками литейно-механического завода «МашСталь» был вскрыт заваренный башенный люк танка Т-34, который около 40 лет стоит на улице Карла Маркса у краеведческого музея как часть монумента.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Неизвестные облили мужчину кислотой в Лондоне

Двое неизвестных напали на мужчину в Лондоне и плеснули ему в лицо кислотой, сообщает The Daily Star.
Обновлено вчера в 22:16
Общество

«Тупеют от учебы». Где живут самые несчастные школьники

В умении подготовиться к экзаменам китайские школьники дадут фору сверстникам из любой другой страны.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков

Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Армия и оружие

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

По мнению законодателей, союзники по альянсу зависят от Москвы, поскольку они вынуждены покупать у России запчасти.
Обновлено вчера в 23:36
Общество

Сергей Шнуров переделал арку дома под личный гараж

Жители дома на набережной Фонтанки отвоевали у Сергея Шнурова арку, которую музыкант переоборудовал в гараж. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:14
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Александр Самедов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник самарских «Крыльев Советов». Бывший игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и трёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
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