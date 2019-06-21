Самедов покинул «Крылья Советов»RT на русском вчера в 12:29

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов покинул самарский клуб "Крылья Советов" в связи с истечением срока контракта. Об этом 34-летний игрок сообщил ТАСС.

с чего всё началось

Самедов пополнил состав «Крыльев Советов» в январе 2019 года на правах свободного агента. В составе самарского коллектива 34-летний хавбек провёл девять матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Ранее «Урал» объявил о трансфере футболиста «Анжи» Никиты Чистякова.

Наука В Китае массово пускают на органы политических заключенных Китайский трибунал обнаружил, что принудительные извлечения органов совершались в течение многих лет по всему Китаю в значительных масштабах.

Политика «Аэрофлот» с 8 июля полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию Ранее о закрытии продаж билетов в Грузию с 8 июля отчитались авиакомпании «Победа», Red Wings, S7 и Smartavia.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.

Шоу-бизнес Кэти Холмс шокировала дочь признанием о Томе Крузе Американская актриса Кэти Холмс сообщила своей дочери Сури, что родила ее не от бывшего мужа Тома Круза, а от другого мужчины.

Политика В Грузии указ Путина назвали наказанием Ранее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.

Хоккей «Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ 17-летний нападающий системы СКА (Санкт-Петербург) Василий Подколзин был выбран «Ванкувером Кэнакс» под десятым номером драфта НХЛ-2019.

Общество В России вспоминают жертв Великой Отечественной войны В Москве прошла традиционная акция "Линия памяти" — было зажжено 1 418 свечей, которые символизируют каждый день войны.

Политика Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.

Политика Кравчук обозначил проблему команды Зеленского Представители президента Украины Владимира Зеленского высказывают разную позицию, им нельзя этого позволять, заявил бывший глава государства Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne.

Финансы Стоимость биткоина превысила 10000 долларов В ночь с 21 на 22 июня биткоин преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Это произошло впервые с мая 2018 года.

Политика Пушков оценил обвинения президента Грузии в адрес России Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинившей Россию в организации протестов.

Шоу-бизнес Дочь Алсу покорила всех своим талантом Микелла Абрамова выложила новый пост в Instagram. Поклонники восхищаются талантом восходящей звезды.

Шоу-бизнес Яна Рудковская посмеялась над Миланой Тюльпановой Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова улетела отдыхать на Мальдивы, однако оставила сына Артемия в Москве с родственниками.

Футбол Ерохин получил травму в матче с «Ваккером» Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин из-за травмы покинул поле во время контрольного матча с «Ваккером» (6:1). Хавбек получил рассечение головы в момент борьбы за верховой мяч в чужой штрафной на 82-й минуте встречи.

Музыка Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за $21,5 млн Гитары экс-фронтмена группы Pink Floyd Дэвида Гилмора ушли с молотка на аукционе Christie's в Нью-Йорке.

Происшествия В США взорвался нефтеперерабатывающий завод В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.

Политика NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.

Политика Песков назвал беспорядки в Грузии русофобской провокацией Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами прокомментировал произошедшие накануне провокации в Грузии.

Шоу-бизнес Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.

Музыка Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка» Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.

Общество Синоптики: в Башкирии после недолгой жары вновь похолодает В Башкирии по информации местных синоптиков после недолгой жары вновь похолодает, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Общество Специалистами был вскрыт люк танка Т-34, установленного в Пензе Сотрудниками литейно-механического завода «МашСталь» был вскрыт заваренный башенный люк танка Т-34, который около 40 лет стоит на улице Карла Маркса у краеведческого музея как часть монумента.

Происшествия Неизвестные облили мужчину кислотой в Лондоне Двое неизвестных напали на мужчину в Лондоне и плеснули ему в лицо кислотой, сообщает The Daily Star.

Общество «Тупеют от учебы». Где живут самые несчастные школьники В умении подготовиться к экзаменам китайские школьники дадут фору сверстникам из любой другой страны.

Происшествия Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".

Армия и оружие В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией По мнению законодателей, союзники по альянсу зависят от Москвы, поскольку они вынуждены покупать у России запчасти.

Общество Сергей Шнуров переделал арку дома под личный гараж Жители дома на набережной Фонтанки отвоевали у Сергея Шнурова арку, которую музыкант переоборудовал в гараж. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".