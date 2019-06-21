Футбол
Самедов покинул «Крылья Советов»RT на русском вчера в 12:29
Самедов пополнил состав «Крыльев Советов» в январе 2019 года на правах свободного агента. В составе самарского коллектива 34-летний хавбек провёл девять матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Ранее «Урал» объявил о трансфере футболиста «Анжи» Никиты Чистякова.
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с чего всё началось
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов покинул самарский клуб "Крылья Советов" в связи с истечением срока контракта. Об этом 34-летний игрок сообщил ТАСС.ТАССвчера в 12:02
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Александр Самедов: «С „Крыльями“ расстались. С ближайшее время решу по будущему»
Спорт-Экспрессвчера в 12:46
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 00:13, Вашингтон
Политика
NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News
Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Ростуризм призвал приостановить продажу туров в Грузию
"Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туроператорам, турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Грузию до нормализации обстановки в стране", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено вчера в 13:38
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости
Обновлено вчера в 23:05
Авто
В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Разочарование из-за плохих отношений с РФ отметили в бундестаге
Временный глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что многие европейские политики разочарованы из-за плохих отношений с Россией.
Обновлено вчера в 23:04
Экономика
Ford продаст два своих завода в России
Обновлено вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева рассказала фанатам о своем размере ноги
Накануне в сторис своего Instagram Вака ответила часто задаваемые вопросы фанатов, которых интересует каждая мелочь.
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено вчера в 12:33
Армия и оружие
Сбитый Ираном беспилотник США оказался засекреченным BAMS-D
Сбитый Ираном американский стратегический разведывательный беспилотник оказался RQ-4A BAMS-D (Broad Area Maritime Surveillance-Demonstrator) — экспериментальным демонстратором, на базе которого отрабатываются технологии перспективного летательного дрона MQ-4C Triton, сообщает The Drive.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено вчера в 16:43
Общество
Центробанк РФ поддержал новые правила взыскания долгов по микрозаймам
Стандарт дополняет и расширяет ряд требований к процедуре взыскания просроченных долгов, в том числе через посредничество коллекторов.
Обновлено вчера в 07:03
Космос
Астрономы впервые измерили температуру колец Урана
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Пожар в жилом доме в Челябинской области локализовали
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Россия возвращает граждан из Грузии
Президент подписал указ "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий".
Обновлено вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Психиатры объяснили неадекватное поведение Алибасова
Психиатры на основании просмотренного интервью с Бари Алибасовым после выписки из больницы, заявляют, что артист не симулирует свое состояние.
Обновлено вчера в 17:47
Армия и оружие
Десантники НАТО прогнали с литовских пляжей нудистов
Обновлено вчера в 11:20
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в разрушении «архитектуры безопасности» Европы
В Оборонном колледже НАТО обвинили Россию в желании уничтожить европейскую «архитектуру безопасности».
Обновлено вчера в 02:10
Политика
Huawei подала в суд на Минторг США
Китайская корпорация Huawei обратилась в американский суд с иском против министерства торговли США, потребовав ей конфискованное властями Соединенных Штатов телекоммуникационное оборудование, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек
«На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Игры
В Steam появилась официальная метка и раздел для игр с ЛГБТ-тематикой
Valve ввела в Steam новую метку и раздел "ЛГБТ+" - по этой метке можно найти игры на соответствующую тематику или её отдельными элементами.
Обновлено вчера в 07:31
Политика
Беглов обратился в полицию по факту провокации в Сети
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к правоохранительным органам для проверки по факту появления в Сети видеороликов, на которых запечатлены фальсификации, якобы допускаемые при сборе подписей в поддержку его кандидатуры на выборах.
Обновлено вчера в 14:38
Политика
Более половины украинцев предпочитают общаться на русском языке
По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, формально большая часть жителей Украины считают родным украинский язык, однако исследование института Гэллапа показало, что 83% населения предпочитают в общении именно русский язык.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
Гроза в Петербурге привела к подтоплению дорог, ресторанов и метро
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия
В Пермском крае почти 4 тысячи человек остались без газа из-за ДТП
В городе Александровск Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был поврежден газопровод и почти четыре тысячи человек остались без газа.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
В ходе протестов в Тбилиси пострадали 16 человек
В результате столкновений протестующих и сотрудников полиции возле здания парламента Грузии в центре Тбилиси пострадали 16 человек.
Обновлено 20 июня в 16:52
Транспорт
«Аэрофлот» сообщил об отмене 13 авиарейсов из «Шереметьево»
Компания «Аэрофлот» отменила 13 авиарейсов из московского аэропорта «Шереметьево» на субботу, 22 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.
Обновлено вчера в 19:17
Авто
Названы самые непопулярные автомобили угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено 20 июня в 06:03