Футбол
Самедов покинул «Крылья Советов»RT на русском 12:29
Самедов пополнил состав «Крыльев Советов» в январе 2019 года на правах свободного агента. В составе самарского коллектива 34-летний хавбек провёл девять матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Ранее «Урал» объявил о трансфере футболиста «Анжи» Никиты Чистякова.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:35, Вашингтон
Кино
Роднянский рассказал про новый фильм о Чернобыле и похвалил сериал HBO
Кстати, о сериале: Роднянский считает работу зарубежных коллег "замечательной", настаивая на том, что "Чернобыль" - один из лучших сериалов, которые "вообще когда-либо были сделаны".
Обновлено в 05:28
Музыка
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Политика
В МИД рекомендовали россиянам отказаться от поездок в Грузию
В МИД РФ рекомендовали россиянам в интересах их собственной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Иран не стал сбивать нарушивший пространство республики самолет США
Иранские военные не стали сбивать патрульный самолет P8 ВВС США с 35 солдатами на борту, который летел рядом с американским беспилотником, сообщил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение армии Ирана – ред.) Амир Али Хаджизаде.
Обновлено в 08:25
Политика
Коломойский ответил на слова Зеленского об инвестициях в Донбасс
Как сообщает РИА Новости, президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями украинского бизнеса 20 июня заявил, что Коломойский будет инвестировать большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но об этом он «ещё не знает».
Обновлено в 13:24
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста
Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова.
Обновлено в 12:49
Общество
Дроздов жалуется на унижения при съемках «В мире животных»
Обновлено вчера в 09:51
Политика
Лукашенко назвал Кадырова своим братом и наградил
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 июня наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов, признался в своих теплых чувствах к нему и кавказцам в целом, а также назвал чеченского лидера своим братом.
Обновлено в 11:08
Общество
Составлен рейтинг вузов с самыми успешными выпускниками в сфере ИТ
Рейтинг составлен по уровню зарплат специалистов ИТ-отрасли, окончивших вузы в период с 2013 по 2018 год.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Тбилиси мужчину задержали за изготовление «коктейлей Молотова»
МВД Грузии задержало мужчину за изготовление «коктейлей Молотова», которые он намеревался использовать на митинге в Тбилиси.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек
Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 08:30
Авто
Новый Kia Mohave замечен во время испытаний
После появления в модельном ряду Kia большого кроссовера Telluride, у многих автолюбителей появилось мнение, что рамный внедорожник Mohave, который выпускается с 2008 года, снимут с производства.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
Украинские силовики сто раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР
Украинские силовики 100 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, один человек погиб, двое получили ранения, заявил журналистам в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 11:03
Футбол
Лопетеги хочет видеть в «Севилье» защитника «Реала»
Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги хочет видеть в своей команде защитника "Реала" Начо.
Обновлено в 13:19
Экономика
Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов
Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Наука
Малышей-тюленей учат петь колыбельные и гимн Звёздных Войн
Обновлено в 10:10
Общество
В Москве зажгли «Свечу памяти»
Обновлено в 12:46
Футбол
Братья Березуцкие останутся в «Витессе»
Экс-защитники сборной России по футболу и московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие останутся в "Витессе" в качестве помощников главного тренера команды Леонида Слуцкого, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:45
Политика
Дело журналиста Ивана Голунова стало следствием войны силовиков
Напомним, журналиста "Медузы" Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, затем обвинения сняли. Выяснилось, что наркотики ему подбросили.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выступила перед детьми в Кремле в откровенном наряде
Поклонников шокировал откровенный образ Ольги Бузовой, в котором она выступила в Кремле перед детьми.
Обновлено в 01:22
Политика
Помпео призовет Индию рассмотреть альтернативы покупке С-400
Обновлено в 12:00
Футбол
Цорн: «Понсе привлек „Спартак“ своей статистикой. Его стиль подходит тренерскому штабу»
Гендиректор «Спартака» Томас Цорн на пресс-конференции прокомментировал переход в московский клуб нападающего Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Авто
На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray
На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено в 06:09
Политика
Медведев проводит переговоры с Румасом в Минске
Обновлено в 10:37
Политика
Путин рассказал о стыде за потерю записки от пожилой женщины
Президент России Владимир Путин признался, что ему стыдно за потерю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 10:18
Экономика
15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, пожаловались президенту на невыплату положенных денег
Руководители 15-ти компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, пожаловались президенту на то, что уже больше полугода не могут получить положенные по контракту деньги.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал, почему редко публикует фото сына
Дмитрий Шепелев состоял в отношениях с популярной певицей Жанной Фриске. В 2013 году у пары родился сын Платон.
Обновлено в 11:42
Политика
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Политика
Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Грузию
Ростуризм рекомендовал туроператорам РФ приостановить продажу туров в Грузию до нормализации обстановки в этой стране.
Обновлено в 13:14