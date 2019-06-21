Футбол

Самедов покинул «Крылья Советов»RT на русском 12:29

Самедов пополнил состав «Крыльев Советов» в январе 2019 года на правах свободного агента. В составе самарского коллектива 34-летний хавбек провёл девять матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Ранее «Урал» объявил о трансфере футболиста «Анжи» Никиты Чистякова.
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Самедов может завершить карьеру после ухода из «Крыльев Советов»

Sport24.ru13:16

Самедов покинул «Крылья Советов»

Sports.ru12:27

Александр Самедов: «С „Крыльями“ расстались. С ближайшее время решу по будущему»

Спорт-Экспресс12:46

Самедов объявил об уходе из «Крыльев Советов»

Матч ТВ12:25

Самедов покинул ФК «Крылья Советов»

ТАСС12:02

Самедов покинет «Крылья Советов» по обоюдному согласию

Чемпионат12:25

Александр Самедов не будет играть за «Крылья Советов»

КП - Самара10:04
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Кино

Роднянский рассказал про новый фильм о Чернобыле и похвалил сериал HBO

Кстати, о сериале: Роднянский считает работу зарубежных коллег "замечательной", настаивая на том, что "Чернобыль" - один из лучших сериалов, которые "вообще когда-либо были сделаны".
Обновлено в 05:28
Музыка

Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Политика

В МИД рекомендовали россиянам отказаться от поездок в Грузию

В МИД РФ рекомендовали россиянам в интересах их собственной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие

Иран не стал сбивать нарушивший пространство республики самолет США

Иранские военные не стали сбивать патрульный самолет P8 ВВС США с 35 солдатами на борту, который летел рядом с американским беспилотником, сообщил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение армии Ирана – ред.) Амир Али Хаджизаде.
Обновлено в 08:25
Политика

Коломойский ответил на слова Зеленского об инвестициях в Донбасс

Как сообщает РИА Новости, президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями украинского бизнеса 20 июня заявил, что Коломойский будет инвестировать большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но об этом он «ещё не знает».
Обновлено в 13:24
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста

Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова.
Обновлено в 12:49
Общество

Дроздов жалуется на унижения при съемках «В мире животных»

Обновлено вчера в 09:51
Политика

Лукашенко назвал Кадырова своим братом и наградил

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 июня наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов, признался в своих теплых чувствах к нему и кавказцам в целом, а также назвал чеченского лидера своим братом.
Обновлено в 11:08
Общество

Составлен рейтинг вузов с самыми успешными выпускниками в сфере ИТ

Рейтинг составлен по уровню зарплат специалистов ИТ-отрасли, окончивших вузы в период с 2013 по 2018 год.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Тбилиси мужчину задержали за изготовление «коктейлей Молотова»

МВД Грузии задержало мужчину за изготовление «коктейлей Молотова», которые он намеревался использовать на митинге в Тбилиси.
Обновлено в 13:22
Происшествия

Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек

Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 08:30
Авто

Новый Kia Mohave замечен во время испытаний

После появления в модельном ряду Kia большого кроссовера Telluride, у многих автолюбителей появилось мнение, что рамный внедорожник Mohave, который выпускается с 2008 года, снимут с производства.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие

Украинские силовики сто раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

Украинские силовики 100 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, один человек погиб, двое получили ранения, заявил журналистам в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 11:03
Футбол

Лопетеги хочет видеть в «Севилье» защитника «Реала»

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги хочет видеть в своей команде защитника "Реала" Начо.
Обновлено в 13:19
Экономика

Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов

Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Наука

Малышей-тюленей учат петь колыбельные и гимн Звёздных Войн

Обновлено в 10:10
Общество

В Москве зажгли «Свечу памяти»

Обновлено в 12:46
Футбол

Братья Березуцкие останутся в «Витессе»

Экс-защитники сборной России по футболу и московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие останутся в "Витессе" в качестве помощников главного тренера команды Леонида Слуцкого, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:45
Политика

Дело журналиста Ивана Голунова стало следствием войны силовиков

Напомним, журналиста "Медузы" Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, затем обвинения сняли. Выяснилось, что наркотики ему подбросили.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

Ольга Бузова выступила перед детьми в Кремле в откровенном наряде

Поклонников шокировал откровенный образ Ольги Бузовой, в котором она выступила в Кремле перед детьми.
Обновлено в 01:22
Политика

Помпео призовет Индию рассмотреть альтернативы покупке С-400

Обновлено в 12:00
Футбол

Цорн: «Понсе привлек „Спартак“ своей статистикой. Его стиль подходит тренерскому штабу»

Гендиректор «Спартака» Томас Цорн на пресс-конференции прокомментировал переход в московский клуб нападающего Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Авто

На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray

На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено в 06:09
Политика

Медведев проводит переговоры с Румасом в Минске

Обновлено в 10:37
Политика

Путин рассказал о стыде за потерю записки от пожилой женщины

Президент России Владимир Путин признался, что ему стыдно за потерю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 10:18
Экономика

15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, пожаловались президенту на невыплату положенных денег

Руководители 15-ти компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, пожаловались президенту на то, что уже больше полугода не могут получить положенные по контракту деньги.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал, почему редко публикует фото сына

Дмитрий Шепелев состоял в отношениях с популярной певицей Жанной Фриске. В 2013 году у пары родился сын Платон.
Обновлено в 11:42
Политика

Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Политика

Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Грузию

Ростуризм рекомендовал туроператорам РФ приостановить продажу туров в Грузию до нормализации обстановки в этой стране.
Обновлено в 13:14
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Александр Самедов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник самарских «Крыльев Советов». Бывший игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и трёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
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