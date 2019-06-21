Футбол

Самедов покинул «Крылья Советов»ProstoProSport вчера в 12:18

Самедов перебрался в «Крылья Советов» в январе 2019-го на правах свободного агента после ухода из «Спартака». В составе самарской команды 34-летний хавбек провел девять матчей и отдал три результативные передачи.
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Самедов покинул ФК «Крылья Советов»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов покинул самарский клуб "Крылья Советов" в связи с истечением срока контракта. Об этом 34-летний игрок сообщил ТАСС.
ТАССвчера в 12:02

Подробнее о событии

У Самедова есть предложения из России и от иностранных клубов

Советский спортвчера в 15:14

Самедов: «У меня есть варианты продолжения карьеры и в РПЛ, и за границей»

Sport24.ruвчера в 14:14

Александр Самедов не будет играть за «Крылья Советов»

КП - Самаравчера в 10:04

Самедов покинул «Крылья Советов»

Sports.ruвчера в 12:27

Александр Самедов: «С „Крыльями“ расстались. С ближайшее время решу по будущему»

Спорт-Экспрессвчера в 12:46

Самедов еще не решил, продолжит ли карьеру после ухода из «Крыльев»

РИА Новостивчера в 12:40

«Крылья Советов» не связывают уход футболиста Самедова с его игрой

ТАССвчера в 14:47
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:53, Вашингтон
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Общество

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На Украине молния убила трех человек

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Обновлено вчера в 16:37
Кино

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Американский актёр Джейк Джилленхол в интервью РИА Новости рассказал о том, как принял решение сыграть суперзлодея Мистерио в новом фильме режиссёра Джона Уоттса «Человек-паук: Вдали от дома».
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Появилось видео конфликта со стрельбой у кинотеатра во Владивостоке

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В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
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Океан Энцелада оказался похож на земной

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США рассматривают новый план противостояния России в Арктике

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МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

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В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
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Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к Владимиру Путину

Фирма "ДЕКО", которую пострадавшие винят в своих проблемах, в свою очередь, является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга.
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Армия и оружие

В Иране утверждают, что сбили разведывательный беспилотник США

Обновлено 20 июня в 00:03
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У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии

В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".
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Бойкотирующая Россию София Ротару едет в Витебск к Лукашенко

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Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Сarlos I, выполнявшего маневры в рамках учений НАТО над Балтийским морем.
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Политика

Президент Грузии обсудила протесты с послами США и ЕС

Дворец президента посетили послы европейских стран, исполняющий обязанности посла США и руководитель представительства ЕС.
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Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
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Александр Самедов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник самарских «Крыльев Советов». Бывший игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и трёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
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