Футбол

Самедов покинул «Крылья Советов»ProstoProSport вчера в 12:18

Самедов перебрался в «Крылья Советов» в январе 2019-го на правах свободного агента после ухода из «Спартака». В составе самарской команды 34-летний хавбек провел девять матчей и отдал три результативные передачи.
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Самедов покинул ФК «Крылья Советов»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов покинул самарский клуб "Крылья Советов" в связи с истечением срока контракта. Об этом 34-летний игрок сообщил ТАСС.
ТАССвчера в 12:02

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Самедов покинул «Крылья Советов»

Sports.ruвчера в 12:27

Самедов: «У меня есть варианты продолжения карьеры и в РПЛ, и за границей»

Sport24.ruвчера в 14:14

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ТАССвчера в 14:47

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Советский спортвчера в 15:14

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Спорт-Экспрессвчера в 12:46

Самедов еще не решил, продолжит ли карьеру после ухода из «Крыльев»

РИА Новостивчера в 12:40

Александр Самедов не будет играть за «Крылья Советов»

КП - Самаравчера в 10:04
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:21, Вашингтон
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Александр Самедов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник самарских «Крыльев Советов». Бывший игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и трёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
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