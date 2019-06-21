Футбол

Самедов покинет «Крылья Советов»Нева Спорт 12:48

«О причинах рассказать не могу», — приводит слова Шашков Sport24.ru. Самедов перебрался в «Крылья Советов» в январе 2019 года на правах свободного агента после ухода из «Спартака». В составе самарской команды он провел девять матчей и отдал три голевые передачи.
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Самедов покинул ФК «Крылья Советов»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов покинул самарский клуб "Крылья Советов" в связи с истечением срока контракта. Об этом 34-летний игрок сообщил ТАСС.
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«Крылья» рассказали, почему Самедов покинул команду

Матч ТВ15:29

Александр Самедов: «С „Крыльями“ расстались. С ближайшее время решу по будущему»

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Александр Самедов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник самарских «Крыльев Советов». Бывший игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и трёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
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