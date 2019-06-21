Футбол
Самедов покинет «Крылья Советов»Нева Спорт вчера в 12:48
«О причинах рассказать не могу», — приводит слова Шашков Sport24.ru. Самедов перебрался в «Крылья Советов» в январе 2019 года на правах свободного агента после ухода из «Спартака». В составе самарской команды он провел девять матчей и отдал три голевые передачи.
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с чего всё началось
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов покинул самарский клуб "Крылья Советов" в связи с истечением срока контракта. Об этом 34-летний игрок сообщил ТАСС.ТАССвчера в 12:02
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Александр Самедов: «С „Крыльями“ расстались. С ближайшее время решу по будущему»
Спорт-Экспрессвчера в 12:46
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