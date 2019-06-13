Футбол
Самедов подпишет с «Крыльями Советов» годичный контрактSport24.ru вчера в 11:57
Как стало известно Sport24, полузащитник Александр Самедов продолжит выступать за «Крылья Советов». 34-летний футболист подпишет контракт с самарским клубом сроком на один сезон.
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Как стало известно Sport24, полузащитник Александр Самедов продолжит выступать за «Крылья Советов». 34-летний футболист подпишет контракт с самарским клубом сроком на один сезон. Самедов перешел в «Крылья» из «Спартака» в январе 2019 года на правах свободного агента.Sport24.ruвчера в 11:57
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Источник: Самедов подпишет контракт с «Крыльями Советов» еще на один сезон
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