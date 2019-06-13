Футбол

Самедов подпишет с «Крыльями Советов» годичный контрактSport24.ru вчера в 11:57

Как стало известно Sport24, полузащитник Александр Самедов продолжит выступать за «Крылья Советов». 34-летний футболист подпишет контракт с самарским клубом сроком на один сезон.
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Самедов подпишет с «Крыльями Советов» годичный контракт

Как стало известно Sport24, полузащитник Александр Самедов продолжит выступать за «Крылья Советов». 34-летний футболист подпишет контракт с самарским клубом сроком на один сезон. Самедов перешел в «Крылья» из «Спартака» в январе 2019 года на правах свободного агента.
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Полузащитник Александр Самедов продолжит выступать за «Крылья Советов»

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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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