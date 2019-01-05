Футбол

Самедов подпишет контракт с «Крыльями Советов» до конца сезона
РИА Новости
05:07

Экс-футболист московского "Спартака" Александр Самедов подпишет контракт с самарскими "Крыльями Советов" до конца сезона, к новой команде он присоединится 11 января, заявил РИА Новости директор по развитию клуба из Самары Александр Шикунов.
РИА Новости05:07
Александр Шикунов
Созвонились с Самедовым, Божович ему тоже звонил. Решили поработать вместе. У него есть желание, у нас тоже есть. Можно сказать, что обо всём договорились.
— Александр Шикунов, футболистNews.ru вчера в 16:48

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Александр Самедов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Спартака», бывший игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и трёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
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