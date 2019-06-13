Футбол
Самедов остается в «Крыльях Советов»Газета.Ru 12:16
Полузащитник Александр Самедов продолжит выступать за самарские "Крылья Советов", сообщает Sport24. Соглашение 34-летний футболиста с самарским клубом продлится до лета 2020 года. Самедов перешел в "Крылья" из "Спартака" в январе 2019 года на правах свободного агента.
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Как стало известно Sport24, полузащитник Александр Самедов продолжит выступать за «Крылья Советов». 34-летний футболист подпишет контракт с самарским клубом сроком на один сезон. Самедов перешел в «Крылья» из «Спартака» в январе 2019 года на правах свободного агента.Sport24.ru11:57
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