Футбол

Самедов может стать игроком «Кайрата»
Чемпионат
01:14

Напомним, ранее за «Кайрат» выступал другой российский футболист — Андрей Аршавин. 5 января стало известно, что московский «Спартак» расторг контракт с Самедовым по соглашению сторон. 34-летний полузащитник является воспитанником «Спартака».
Чемпионат01:14
с чего всё началось

Гендиректор «Кайрата» — о возможном переходе Самедова: даже не слышал о таком

Генеральный директор «Кайрата» Марат Баймуханов прокомментировал информацию о возможном переходе российского полузащитника Александра Самедова в казахстанскую команду. Вчера, 5 января, стало известно, что московский «Спартак» расторг контракт с Самедовым по соглашению сторон.
Чемпионат03:15

Подробнее о событии

«Кайрат» опроверг слухи о переходе Самедова

Матч ТВ05:37

«Кайрат» опроверг информацию о возможном переходе Самедова

Спорт-Экспресс05:15

Гендиректор «Кайрата» о возможном трансфере Самедова: «Даже не слышал о таком»

Sports.ru03:28

Гендиректор «Кайрата» — о возможном переходе Самедова: даже не слышал о таком

Чемпионат03:15

СМИ: Самедов может перейти в «Кайрат»

Советский спорт01:26

СМИ: бывший футболист «Спартака» Самедов может перейти в «Кайрат»

ТАСС01:18

Генеральный директор «Кайрата» — о переходе Самедова: «Даже не слышал о таком»

Sport24.ru04:12
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 07:19, Ашберн
Общество

Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов

Владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года будут обязаны уведомлять местные органы исполнительной власти о планируемом строительстве и реконструкции индивидуальных и садовых домов.
Обновлено в 00:59
Политика

NASA не уведомило Роскосмос об отмене визита Рогозина в США

Причиной отмены визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США стала позиция многих американских сенаторов, рассказал в интервью The Washington Post глава НАСА Джим Брайденстайн.
Обновлено в 04:30
Экономика

В России появится новая система контроля качества бензина

В России хотят внедрить новую систему контроля качества бензина, которая поможет отслеживать топливо от завода до заправочных станций.
Обновлено в 07:04
Общество

Король Малайзии отрекся от престола

Король Малайзии Мухаммад V отрекается от престола, сообщает Reuters со ссылкой на заявление королевского дворца.
Обновлено в 06:42
Политика

Патриарх Варфоломей вручил томос предстоятелю новой церкви Украины

Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил предстоятелю новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии ПЦУ.
Обновлено в 03:27
Космос

Илон Маск рассказал о сроках первого запуска Dragon-2 к МКС

Как сообщил глава компании SpaceX Илон Маск в Twitter, запуск к МКС нового пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме пройдёт в первых числах февраля Отметим, ранее говорилось, что Dragon-2 направят на Международную космическую станцию 17 января этого года.
Обновлено вчера в 18:59
Авто

В ЦБ рассказали о грядущих изменениях ОСАГО

Территориальный коэффициент при оформлении ОСАГО может быть отменен уже в 2020 году.
Обновлено в 01:20
Политика

Эрдоган планирует посетить Россию в январе

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен в январе нанести визит в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Эрдогана.
Обновлено в 05:27
Происшествия

В Тюмени в батутном парке погибла девушка

Обновлено в 07:03
Политика

Названы последствия отмены визита Рогозина в США

«Роскосмос» в связи с отменой визита генерального директора корпорации Дмитрия Рогозина в США может выйти из переговоров с НАСА об участии в проекте международной окололунной станции Gateway.
Обновлено в 06:09
Хоккей

Российский флаг не попал в ролик по итогам молодежного ЧМ по хоккею

Российский флаг не включили в видео по итогам молодежного чемпионата мира по хоккею, проходившего в Канаде.
Обновлено в 02:28
Происшествия

В частично обрушенном доме в Магнитогорске снесут два подъезда

В жилом доме в Магнитогорске, часть которого обрушилась 31 декабря, снесут два подъезда, сообщается на сайте губернатора Челябинской области.
Обновлено в 01:27
Политика

Роскосмос удивлен, что NASA общается с госкорпорацией через СМИ

Госкорпорация «Роскосмос» удивлена, что NASA общается с не через СМИ, а не напрямую.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Сильный шторм повредил набережную в Олимпийском парке Сочи

Бушевавший последние пару дней шторм частично разрушил набережную в Олимпийском парке Сочи. Последствия разгула стихии сняли на видео.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии

Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

Появилось видео с места массовой драки студентов в общежитии в Москве

Обновлено вчера в 13:56
Экономика

В Воронежской области создана особая экономическая зона

В Воронежской области появилась особая экономическая зона под названием "Центр".
Обновлено в 05:17
Политика

Глава МИД ФРГ заявил, что ключ к сохранению ДРСМД находится у России

"Если Россия хочет сохранить договор, то она должна осуществить разоружение, которое поддается контролю", — подчеркнул Маас.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе

Солдаты армии США сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Каунасе, сообщает Baltnews со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 04:59
Космос

В Сеть случайно попала фотография сборки самой большой ракеты Маска

Житель Техаса опубликовал в Twitter фотографию восхода солнца в деревне Бока-Чика, где находится частный космодром компании Илона Маска Space X. На снимок попала разобранная сверхтяжелая ракета SpaceX Starship, строящаяся здесь.
Обновлено в 05:03
Общество

В России появится профессия судьи для беспилотных машин

В ближайшие 10 лет в России появится профессия судьи беспилотных автомобилей.
Обновлено в 03:03
Политика

Варфоломей передал украинской «новой Церкви» документ о независимости

Константинопольский патриарх Варфоломей передал представителям официального Киева документ о независимости новой церковной структуры.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В Мариуполе прогремел взрыв в жилом доме

Обновлено в 01:29
Происшествия

Десять человек получили ранения в ДТП на Ставрополье

В аварии пострадали десять человек, в том числе полуторагодовалый ребенок, все госпитализированы. Все пострадавшие — граждане Азербайджана.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы ВПП в аэропорту Львова

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который должен был выполнить рейс Львов-Стамбул, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту вылета.
Обновлено в 06:31
Спорт

Еще один норвежский лыжник отчитал российских спортсменов

Ранее норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн прокомментировал тактику российских лыжников во время масс-старта на шестом этапе «Тур де Ски».
Обновлено в 05:04
Происшествия

Выплаты пострадавшим в Магнитогорске увеличат на треть

Власти Челябинской области увеличат объем выплат пострадавшим при обрушении жилого дома в Магнитогорске с 66 млн до 93 млн рублей.
Обновлено в 02:05
Политика

УПЦ отказалась проводить службы совместно с «новой церковью» Украины

УПЦ отказалась проводить религиозные службы совместно с «новой церковью» Украины.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие

Россия и Иран планируют провести совместные учения в Каспийском море

Обновлено в 03:33
Армия и оружие

В Крыму провели учения ракетные комплексы «Бал»

«В позиционных районах Крымского полуострова личный состав противокорабельного берегового ракетного комплекса «Бал» Черноморского флота провёл плановое учение с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов при развёртывании с марша», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Черноморского флота.
Обновлено в 05:08
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Александр Самедов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Спартака», бывший игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и трёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
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