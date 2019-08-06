Футбол

Самедов может стать генеральным директором «Олимпа»Советский спорт 06:48

Переговоры уже в решающей, конечной стадии, - цитирует РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Напомним, что 30 июля Самедов объявил о завершении карьеры.
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Самедов станет гендиректором химкинского «Олимпа»

Sport24.ru06:36

Самедов может стать генеральным директором «Олимпа»

Советский спорт06:48

СМИ: Самедов может стать генеральным директором клуба ПФЛ

Матч ТВ07:05

СМИ: Самедов может стать генеральным директором клуба ПФЛ

Sportbox.RU07:05

Самедов станет гендиректором «Олимпа» из Химок

Sports.ru07:46

Самедов может стать генеральным директором футбольного клуба из Химок

РИА Новости06:44

Александр Самедов станет гендиректором ФК «Олимп»

Metaratings05:54
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Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
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Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири

Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
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После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.
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На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка

Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.
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Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

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Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
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Армия и оружие

Капитан ВМФ оценил данные польских СМИ о плохом состоянии флота России

Журналист Михал Фишер в статье издания Polityka пишет, что недавний пожар на подводной лодке АС-12 «Лошарик» показал миру, что российский флот представляет угрозу из-за состояния, в котором он находится.
Обновлено в 06:00
Авто

Audi отзывает 6,7 тыс. кроссоверов Audi Q5 в России

Обновлено в 06:06
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У AliExpress появятся офлайн-магазины в России

У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.
Обновлено вчера в 19:48
Армия и оружие

Эрдоган заявил о скором начале новой операции Турции в Сирии

Надеюсь, в очень скором времени мы перейдем к новому этапу реализации плана, в рамках которого уже провели [военные операции] "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", - заявил Эрдоган.
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На Порошенко завели уголовное дело из-за поездки на Мальдивы

Против бывшего украинского президента Петра Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело из-за его поездки на Мальдивские острова в январе 2018 году.
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Политика

Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме

Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.
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Сбербанк намерен запустить музыкальный стриминговый сервис, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:59
Футбол

«ПСЖ» предложил нескольким клубам арендовать Неймара

Нападающий "ПСЖ" Неймар может покинуть команду до закрытия летнего трансферного окна, сообщает Sport.es.
Обновлено в 08:22
Общество

Госслужащим попросили увеличить размер командировочных

Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Суд в Москве отпустил под домашний арест майора ФСБ по делу о разбое

Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ России Александра Карелина, арестованного ранее по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей, сообщила РИА Новости секретарь судья Валерия Гудзенко.
Обновлено в 07:39
Музыка

Умер композитор и руководитель ВИА «Пламя» Сергей Березин

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В МИД КНР оценили законопроект Индии об отмене статуса Кашмира

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Здоровье

Британка два года страдала от тошноты из-за чая с молоком

28-летняя жительница Лондона на протяжении двух лет страдала от тошноты и рвоты, не предполагая, что причиной состояния является привычка пить чай с молоком.
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Политика

В Раде заявили о крахе авиаотрасли из-за вражды с Россией

Украинская авиастроительная отрасль переживает настоящий крах из-за вражды с Россией.
Обновлено в 07:40
Общество

Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
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Политика

Россия предлагала США посмотреть на ракету 9М729 для спасения ДРСМД

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что российская сторона предлагала США в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729, чтобы убедиться, что она не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:16
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Старение остановит 8 кружек чая в день

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Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве

Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
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В Киеве нашли способ компенсировать дефицит российского дизтоплива

Украине не грозит дефицит дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров — заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие

Новую противолодочную управляемую ракету получит ВМФ России

Российский ВМФ вскоре получит новейшую противолодочную управляемую ракету (ПЛУР), которая способна уничтожать субмарины противника на значительном расстоянии от места боевых действий.
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Одесса может остаться без отопления зимой из-за долгов

25 июня часть украинского города Полтавы осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.
Обновлено в 07:07
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В районы Челябинской области направят новые машины скорой помощи

Всего в муниципалитеты направят пять машин. Скорые смогут комфортно перевозить и людей с ограниченными возможностями.
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