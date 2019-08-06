Футбол

Самедов может стать генеральным директором «Олимпа»Советский спорт 06:48

Переговоры уже в решающей, конечной стадии, - цитирует РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Напомним, что 30 июля Самедов объявил о завершении карьеры.
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Самедов станет гендиректором химкинского «Олимпа»

Sport24.ru06:36

СМИ: Самедов может стать генеральным директором клуба ПФЛ

Матч ТВ07:05

СМИ: Самедов может стать генеральным директором клуба ПФЛ

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Самедов станет гендиректором «Олимпа» из Химок

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Самедов может стать генеральным директором «Олимпа»

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Александр Самедов станет гендиректором ФК «Олимп»

Metaratings05:54
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
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Александр Самедов
Российский футболист
Бывший российский футболист, полузащитник, игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и четырёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
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