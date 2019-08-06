Футбол
Самедов может стать генеральным директором «Олимпа»Советский спорт 06:48
Переговоры уже в решающей, конечной стадии, - цитирует РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Напомним, что 30 июля Самедов объявил о завершении карьеры.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
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Обновлено в 11:55
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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев на предматчевой пресс-конференции в преддверии первого поединка португальским «Порту» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов заявил, что в клубе недовольны игрой, но удовлетворены результатом матча четвертого тура РПЛ против «Зенита», состоявшегося в субботу в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:20
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Обновлено в 10:13
Общество
В Японии почти 160 авиарейсов отменены из-за тайфуна «Франциско»
Из-за тайфуна "Франциско", во вторник, 6 августа, обрушившегося на юго-западную часть Японии, местные авиакомпании были вынуждены отменить более 150 авиарейсов.
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Происшествия
Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово
Обновлено в 08:05
Кино
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Режиссер первой части «Венома» ― Рубен Флейшер ― не сможет снять продолжение, поскольку занят постпродакшеном фильма «Добро пожаловать в Зомбиленд-2».
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Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон
Обновлено в 10:14
Политика
Спецпредставитель США по Украине попросил о встрече с Сурковым
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер вновь хочет встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Обновлено в 06:56
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Обновлено в 01:54
Футбол
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Происшествия
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Обновлено вчера в 19:41
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Футбол
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Экономика
Авиабилеты за рубеж в среду подорожают на 2%
Курс евро для продажи международных авиабилетов обновляются каждую неделю по средам, он вычисляется по курсу евро ЦБ России на вторник, округленному до 50 копеек в большую сторону.
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