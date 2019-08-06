Футбол
Самедов может стать генеральным директором «Олимпа»Советский спорт 06:48
Переговоры уже в решающей, конечной стадии, - цитирует РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Напомним, что 30 июля Самедов объявил о завершении карьеры.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Политика
Патрушев объяснил выход США из ДРСМД
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев объяснил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности стремлением Америки получить военное превосходство в мире.
Обновлено в 09:13
Происшествия
В Польше задержали десять граждан России
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в генконсульстве, официально эта информация не подтверждалась, но дипломаты выяснили, что в отделении полиции действительно находятся десять российских туристов.
Обновлено в 05:55
Общество
Жена осужденного Никиты Белых объявила о разводе
Обновлено в 09:16
Здоровье
Изменения с кожей сигналят о развитии диабета 2 типа
Британские медики рассказали, что определенные перемены, наблюдаемые в состоянии кожи, относятся к числу признаков, по которым можно с высокой вероятностью определить диабет 2 типа.
Обновлено в 04:59
Технологии
Структура ФСБ сможет инициировать блокировки сайтов
Как пишет «Коммерсант», в конце июля Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ вошел в число компетентных организаций Координационного центра доменов .ru/.рф (КЦ).
Обновлено в 04:01
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день
В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции.
Обновлено в 08:19
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Политика
Украина не собирается запрещать импорт нефтепродуктов из России
Украина не намерена вводить запрет на импорт нефтепродуктов из России, так как это может привести к росту розничных цен на топливо.
Обновлено в 08:35
Общество
Умерла легендарный фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Как стало известно 5-tv.ru, байер и легендарный фэшн-директор ЦУМа умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 09:54
Кино
«Мумий Тролль» записали саунтрек к аниме «Мобильный воин Гандам»
Рок-группа «Мумий Тролль» записали саундтрек к аниме «Мобильный воин Гандам: Нарратив».
Обновлено в 08:53
Транспорт
В Донбасс вернутся украинские поезда
Обновлено в 05:59
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении еще одного Ил-76 с оружием в Ливии
27 июля стало известно об уничтожении в Ливии двух Ил-76.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Пушков объяснил слова генсека НАТО о Крыме
Сенатор Алексей Пушков в Twitter объяснил, что означает недавнее высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что возвращение полуострова в состав России стало возможным из-за роста соперничества между «великими державами», в котором Россия «более напориста».
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Капитан ВМФ оценил данные польских СМИ о плохом состоянии флота России
Журналист Михал Фишер в статье издания Polityka пишет, что недавний пожар на подводной лодке АС-12 «Лошарик» показал миру, что российский флот представляет угрозу из-за состояния, в котором он находится.
Обновлено в 06:00
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Экономика
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают
Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%, сообщили в Туту.ру.
Обновлено в 07:29
Политика
В Панаме возбудили уголовное дело против Порошенко
Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело по отмыванию преступных доходов, к которому может быть причастен экс-президент Украины Петр Порошенко, сообщил юрист Андрей Портнов, который ранее был первым заместителем главы администрации президента Виктора Януковича.
Обновлено в 06:31
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала видео разговора Глюкозы с мужем о разводе
Сегодня Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала видео, на котором Глюкоза и Александр Чистяков общаются по видеосвязи и высмеивают слухи о разводе.
Обновлено в 07:44
Политика
Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе
МИД Литвы требует, чтобы Евросоюз признал выдаваемые Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины паспорта недействительными.
Обновлено в 05:29
Кино
Энди Серкис снимет продолжение «Венома»
Режиссер первой части «Венома» ― Рубен Флейшер ― не сможет снять продолжение, поскольку занят постпродакшеном фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд-2».
Обновлено в 09:11
Космос
Россия вооружится системой подзарядки космических спутников
Проект рассчитан на малые спутники технологии Cubesat, а также малые космические аппараты международной поисково-спасательной системы COSPAS-SARSAT и спутников – ретрансляторов интернета, видео- и радиосвязи.
Обновлено в 07:20
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Транспорт
В Москве построили почти 20 км тоннелей метро и 8 станций в 2019 году
По словам Хуснуллина, за предыдущие годы уже создан большой задел на будущее: сейчас в проектировании 135 км линий, 55 станций и 6 новых депо.
Обновлено в 05:53
Недвижимость
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Ранее Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков, писал News.ru.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Сын экс-главы волгоградского СКР оштрафован за неповиновение ФСБ
Дзержинский суд Волгограда во вторник оштрафовал Михаила Музраева - сына бывшего руководителя регионального управления СКР Михаила Музраева, который сам является фигурантом дела о покушении на главу региона, по административному делу о сопротивлении сотрудникам ФСБ, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 09:15
Происшествия
СК сообщил о гибели человека при взрыве боеприпасов под Ачинском
При взрывах боеприпасов в Красноярском крае погиб человек, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 08:27