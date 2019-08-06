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Происшествия В Петербурге задержан второй болельщик после драки с ОМОНом на матче Сотрудники полиции задержали второго подозреваемого в причинении травм сотруднику ОМОНа на матче «Зенит» — «Краснодар» на «Газпром-Арене» в Петербурге.

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