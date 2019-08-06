Футбол
Самедов может стать генеральным директором «Олимпа»Bookmaker-ratings.ru 07:23
Недавно 35-летний россиянин объявил о завершении карьеры футболиста. Сейчас бывший игрок «Спартака», «Локомотива», «Москвы», «Динамо» и «Крыльев Советов» ведет переговоры с клубом «Олимп» (Химки), выступающим в Профессиональной футбольной лиге, о работе на посту генерального директора.
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