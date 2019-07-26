Футбол

Самедов может продолжить карьеру в «Рубине»Metaratings 05:43

35-летний игрок, проведший остаток прошлого сезона в «Крыльях Советов», уже прибыл в Казань и вместе со своими представителями ведёт переговоры с клубом из столицы Татарстана.
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Самедов может продолжить карьеру в «Рубине»

Как стало известно сайту Metaratings.ru, экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов может продолжить карьеру в «Рубине».
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