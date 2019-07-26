Футбол
Самедов может продолжить карьеру в «Рубине»Metaratings 05:43
35-летний игрок, проведший остаток прошлого сезона в «Крыльях Советов», уже прибыл в Казань и вместе со своими представителями ведёт переговоры с клубом из столицы Татарстана.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как стало известно сайту Metaratings.ru, экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов может продолжить карьеру в «Рубине».Metaratings05:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 11:16, Вашингтон
Политика
Зеленский обратился к одесситам за советом по кандидатуре губернатора
Президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к жителям Одессы за советом, кого из пяти кандидатов они хотели бы видеть на посту главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Женщину убили на глазах у ребенка на детской площадке под Москвой
Женщину убили на детской площадке в подмосковном Раменском. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:56
Политика
МИД считает решение Ofcom о штрафе RT актом прямой цензуры
Москва рассматривает решение британского регулятора Ofcom о назначении штрафа российскому телеканалу RT как акт прямой цензуры, говорится в комментарии МИД России.
Обновлено в 10:18
Политика
Эрдоган рассказал о планах по использованию российских С-400
Турция начнет использование зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 весной 2020 года.
Обновлено в 07:47
Происшествия
В Царском Селе иностранные туристы побили россиянку в очереди в музей
В Пушкине сотрудники Росгвардии задержали двух туристов из Юго-Восточной Азии, которые подрались с россиянкой в очереди у входа в музей-заповедник "Царское село".
Обновлено в 09:23
Автоспорт
Феттель стал лучшим на первой тренировке Гран-при Германии «Формулы-1»
Пилот команды "Феррари" немец Себастьян Феттель стал лучшим на первой тренировке 11-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Германии, который проходит на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено в 07:03
Общество
Путин подписал закон о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать данные о задолженностях по ЖКХ коллекторам.
Обновлено в 10:55
Политика
Решение не пускать оппозиционеров на московские выборы столичные и федеральные чиновники принимали сразу
Оппозиционеров решили не пускать еще на стадии регистрации кандидатов.
Обновлено в 10:02
Здоровье
Голикова рассказала о дефиците врачей в первичном звене
«Основная часть людей, основная часть населения, миллионы людей идут, прежде всего, в первичное звено здравоохранения – в районные поликлиники, кстати говоря, в межрайонные поликлиники и больницы», - подчеркнул в ходе встречи глава государства.
Обновлено в 04:25
Политика
Суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко
Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное дело по факту возможного захвата власти в стране бывшим украинским президентом Петром Порошенко при назначении им ряда судей Верховного суда Украины.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Легкоатлетка попалась с 50 кг наркотиков
Обновлено в 03:01
Происшествия
У берегов Азербайджана затонуло иранское грузовое судно
В районе азербайджанского порта Ленкорань пошёл ко дну грузовой корабль «Шабахенг» под флагом Ирана, сообщает 26 июля агентство РИА Новости со ссылкой на Госпогранслужбу Азербайджана.
Обновлено в 09:15
Футбол
Тульский «Арсенал» арендовал футболиста «Спартака» Ломовицкого
Всего за клуб 21-летний полузащитник провел 25 матчей, в которых сделал одну голевую передачу.
Обновлено в 09:28
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Обновлено в 10:44
Происшествия
Мосгоризбирком обвинил Соболь в поломке звуковой аппаратуры
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь и представители иностранных СМИ сломали звуковую аппаратуру в зале заседаний.
Обновлено в 10:01
Наука
Большой адронный коллайдер обогреет дома излишками тепла
Обновлено вчера в 09:50
Футбол
«Реал» приобрел полузащитника «Сарагосы» и отдал его в аренду
"Реал" приобрел полузащитника "Сарагосы" Альберто Соро.
Обновлено в 09:27
Политика
В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Польша выдала фигуранта дела об убийстве главного строителя МВД
Предполагаемый участник заказного убийства генерального директора ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД РФ» экстрадирован в Россию из Польши.
Обновлено в 09:42
Кино
Трейлер новой части «Добро пожаловать в Zомбилэнд» появился в Сети
Sony Pictures выложила на своем YouTube-канале трейлер новой части Zомбилэнд. Первая часть фильма вышла в свет 2019 году.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Новый фильм про MH17 вскрыл неудобную правду о расследовании
"Документальный фильм доказал, что занятая мейнстримными СМИ позиция была политически мотивированной ложью с целью обвинить Россию и отвлечь внимание от Киева и его возможной причастности", — пишет Корыбко.
Обновлено в 07:48
Политика
Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера
Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
Обновлено в 09:15
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".
Обновлено в 09:49
Политика
Владелец задержанного танкера приехал на Украину
Владелец задержанного СБУ российского танкера Nika Spiritr прибыл на Украину.
Обновлено в 10:02
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
По данным Росстата, число работающих пенсионеров в России резко сократилось после отмены индексации их пенсий.
Обновлено в 07:22
Космос
Первый прыжок межпланетного SpaceX Starhopper показали на видео
Прототип ракеты Starship компании SpaceX совершил свой первый удачный прыжок.
Обновлено в 09:00