Как стало известно сайту Metaratings.ru, экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов может продолжить карьеру в «Рубине».

с чего всё началось

35-летний игрок, проведший остаток прошлого сезона в «Крыльях Советов», уже прибыл в Казань и вместе со своими представителями ведёт переговоры с клубом из столицы Татарстана.

Самедов может продолжить карьеру в «Рубине»

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